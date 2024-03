Avenida Estados Unidos recebe serviço de mini recape

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quinta-feira (14) o serviço de mini recape em toda a extensão da Avenida Estados Unidos, nos bairros Parque das Nações e Morada do Sol.

“Esse tipo de trabalho garante uma maior durabilidade, algo essencial em uma via com grande fluxo de veículos como a Avenida Estados Unidos”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Mais notícias da cidade e região

O mini recape é realizado com a retirada do pavimento em pontos deteriorados. Posteriormente, é executada a compactação do solo, preparo da caixa e aplicação da massa asfáltica.

Diversas vias do município já receberam esse trabalho, como as avenidas da Saúde, Brasil, Bandeirantes, Padre Oswaldo Vieira de Andrade, Europa e Nossa Senhora de Fátima, e as ruas Fortunato Faraone, Dom Pedro II, das Petúnias, entre outras.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP