A influencer Ana Paula Oliveira, que chamou atenção da imprensa durante o Carnaval 2024 ao ser destaque na avenida aos 50 anos, fez uma declaração sobre a menopausa. Como muitos sabem, ela corresponde ao último ciclo menstrual, isto é, a última menstruação. Apesar de ocorrer – em média – entre os 45 e 55 anos, ela pode também se manifestar precocemente, antes dos 40, por exemplo. No segundo caso, é chamada de menopausa prematura ou precoce.

Ana Paula está vivenciando há alguns anos essa experiência e, preocupada com a saúde de outras mulheres, decidiu compartilhar os mitos e verdades que existem em torno da menopausa. “Muitas mulheres jovens não se preparam para esse período e quando ele chega, às vezes se torna mais difícil do que de fato é. Acho importante ter o entendimento sobre as curiosidades que envolvem”, declarou.

Para ela, o destaque principal é a libido que é afetada devido às mudanças hormonais. Vale lembrar que a diminuição dos níveis de estrogênio pode causar ressecamento vaginal, ou seja, é possível que haja diminuição do desejo sexual: “Varia de mulher para mulher, mas percebi essa alteração. Felizmente não durou muito tempo, mas para quem percebe essa evolução existe a possibilidade de fazer tratamentos naturais que podem ajudar a aumentar a libido”, comentou Ana.

De acordo com ela, uma das mentiras espalhadas é que a menopausa só chega aos 50 anos: “O período fértico ocorre entre os 30 ou 40 anos, quando a mulher utiliza os folículos ovarianos e chegam à menopausa quando já não há mais reservas. Essa ‘lenda dos 50’ circula porque durante a menopausa ocorre a falência ovariana, hormônios sexuais, tais como o estrogênio e progesterona que acabam deixando de ser produzidos. É nesse momento que não há mais ovulação, causando a infertilidade, que de fato é comum nas idades mais avançadas”.

Quanto ao peso, Ana Paula diz que também percebeu algumas mudanças e alerta às mulheres que costumam se abalar com essa situação: “Acontecem alterações no metabolismo e fica cada vez mais difícil manter o peso. Algumas ganham, principalmente no abdômen que a gente chama de “pochetinha”. A influencer acrescenta que a situação tem a ver com mudanças hormonais e para tentar reverter a situação é interessante manter uma dieta equilibrada e praticar atividades físicas regularmente. “Para mim isso foi o que funcionou. Não é um bicho de sete cabeças”, finalizou.