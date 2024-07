Rapaz contrata acompanhante para ir com ele no Caps

O menino contratou uma acompanhante pra acompanhar ele no CAPS pic.twitter.com/oiC6WD6p1K

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 3, 2024

Leia+ Brasil, meio ambiente e educação

Luiza Marcato e Máximo García tiram a roupa em casamento: “todos pelados”

Eles prometeram e cumpriram! Luiza Marcato e Máximo García, criadores +18, se casaram em São Paulo em uma cerimônia com todos pelados. O evento aconteceu na mansão do ator na zona oeste de São Paulo com direito a troca de alianças, votos do casamento, jantar e pegação liberada.

O casal faz sucesso no OnlyFans e na Privacy, as plataformas adultas, e reuniram outros astros e estrelas desse meio. Entre as madrinhas estava a Miss Bumbum Larissa Sumpani, que é capa da Playboy África e influencer +18. Ela estava acompanhada do namorado, o ator Victor Prado.

As modelos Paty de Paula, Rafaela Sumpani – com o namorado Pierre Thiecke – e Manuela Luísa também marcaram presença, como madrinhas. Elas estão hoje no ranking das mais assinadas. Nuas, elas aproveitaram para gravar cenas picantes depois da cerimônia.

“É nosso estilo de vida, não tem por que fazer uma cerimônia tradicional, na igreja ou algo assim. Não é a nossa realidade. Nos conhecemos nesse meio adulto, é o nosso mundo”, comenta Máximo. “Foi tudo muito especial, no fim optamos por uma festa mais intimista, com pessoas que realmente são próximas. Não temos ciúmes, nos amamos e somos liberais. Estamos na melhor fase, felizes e juntos”, resume Luiza. Mesmo casados, eles vão continuar gravando com outras pessoas. Luiza, que é ex-atriz das pegadinhas da RedeTV!, inclusive planeja uma turnê pela Europa. Máximo pretende viajar para a Argentina e Estados Unidos, onde fará uma nova coleção. Ele, inclusive, é ator pornô premiado no exterior e um dos mais requisitados por produtoras famosas. Juntos, eles faturam mais de R$ 300 mil por mês com seus nudes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP