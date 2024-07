Música brasileira estoura na Eurocopa

O cantor e compositor Marcelo Martins expressou sua alegria nas redes sociais ao ver Lamine Yamal e Nico Williams, jogadores da seleção espanhola, comemorarem um gol ao som de sua música “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha”. A canção, que já havia sido popularizada em 2012 por Neymar, voltou a ser destaque no último domingo durante a vitória da Espanha sobre a Geórgia. Confira o video,

Marcelo Martins, cantor e compositor e a voz por trás do hit “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha”, usou as redes sociais para falar sobre sua reação em ver Lamine Yamal e Nico Williams, jogadores da seleção espanhola, usarem sua música, que foi hit em 2012, quando Neymar usou a canção para comemorar seu centésimo gol, para comemorar um gol na vitória da Espanha de 4×1 sobre a Geórgia no último domingo.

Em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira, 2 de julho, o cantor disse que estava muito feliz em ver a música que já rodou o mundo em sua voz, mais uma vez voltar aos campos de futebol para levar alegria ao mundo. O cantor recordou ainda que a música já foi dançada por outros esportistas ao longo da história. Confira o video no anexo.

Marcelo Martins, a voz principal da música, já tinha expressado sua gratidão nas redes sociais. “É emocionante ver nossa música atravessando fronteiras e sendo parte de momentos tão especiais. ‘Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha’ é eterna,” declarou o cantor que segue em carreira solo desde o fim da formação com João Lucas. O atacante Lamine Yamal até compartilhou um verso da canção após o jogo, tornando a celebração ainda mais especial.

Essa fusão de culturas musicais e alegria no campo demonstra como o futebol transcende fronteiras e une nações. A Espanha, com sua vitória e dança animada, provou que a música brasileira continua a inspirar e unir jogadores de todo o mundo.

‘Só de lembrar dá medo’ é a nova canção de Marcelo Martins

Marcelo Martins, ex-primeira voz da renomada dupla João Lucas e Marcelo, tem conquistado a atenção do público com seu mais recente lançamento, “Só de Lembrar dá Medo”. O hit ultrapassou 2 milhões de visualizações orgânicas no YouTube.

A música marca uma significativa transição na carreira solo de Marcelo. Agora, ele se aventura em apresentar composições originais, evidenciando seu talento não apenas como intérprete, mas também como compositor. “Só de Lembrar dá Medo” traz um ritmo contagiante típico do piseiro, um estilo musical que tem ganhado cada vez mais popularidade no Brasil. A letra da música aborda, de forma leve e bem-humorada, temas relacionados à liberdade e à aversão ao compromisso formal, ressoando fortemente com o espírito festivo do Carnaval.

Essa faixa representa não apenas um novo capítulo na trajetória musical de Marcelo Martins, mas também um retorno às suas raízes, conectando-se intimamente com a alegria e a irreverência características da maior festa popular do Brasil.

Antes de sua carreira solo, Marcelo Martins fez sucesso como parte da dupla João Lucas e Marcelo, com hits como “Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha”. A parceria com João Lucas rendeu reconhecimento nacional e internacional. Desde a separação da dupla em 2019, Marcelo optou por seguir carreira solo, buscando explorar novas possibilidades musicais e se expressar de maneira mais autêntica. Seu trabalho tem sido caracterizado por uma busca por diversidade musical, afastando-se do estilo “funknejo” e aproximando-se de uma sonoridade mais romântica. Agora, com “Só de Lembrar dá Medo”, ele revisita o universo festivo com uma pegada de piseiro.

O sucesso no YouTube é um testemunho do carisma e da habilidade de Marcelo Martins em cativar o público com sua música

