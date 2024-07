Mostra de Dança recebe academias da RMC

O Festival de Dança Passo de Arte Grand Prix, que acontece de 5 a 14 de julho em Indaiatuba, conta com representantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Escolas das cidades de Campinas, Valinhos e Indaiatuba participam da mostra competitiva que reúne mais de 3,5 mil bailarinos provenientes de diferentes regiões do Brasil e também do Paraguai.

As academias de Campinas confirmadas na mostra são Espaço Vivian Fortes e o IAD Lina Penteado. De Valinhos, participam a Academia Viva Arte e o Corpo de Bailarinos da Secretaria Municipal de Cultura. Já Indaiatuba será representada por 10 escolas: Grupo de Jazz e Cultura de Indaiatuba, Secretaria da Cultura de Indaiatuba, SECULT e Núcleo Soul D, Stage Studio de Dança, Stúdio DCA, Viva Escola de Dança, Grupo Thais Gomide, Indaiatuba Clube, Grupo Nove de Julho e Danzano Espaço da Dança.

Ao todo a mostra conta com oito diferentes gêneros – que vão do balé clássico às danças urbanas – com premiações em dinheiro no valor total de R$30 mil, além de troféus e medalhas. A competição será dividida em em dois momentos especiais, um da Fase A (9/7), e outro da Fase B (14/07), denominados Gala das Estrelas, com apresentação e premiação dos sete Grand Prix de cada Fase.

As apresentações ocorrerão na sala Acrísio de Camargo, que fica no Ciaei (Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba). Além das competições, o Festival oferece uma programação diversificada com workshops, cursos e uma feira focada no segmento de dança.

CURSOS E VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS NA PROGRAMAÇÃO

Além da competição, o 31° Passo de Arte Grand Prix trará workshops, cursos e masterclasses com professores e coreógrafos renomados. Alguns cursos disponíveis são: Danças Urbanas e Hip Hop, com Henry Camargo; Jazz Dance juvenil intermediário, com Renan Banov; Contemporâneo intermediário e avançado, com Alex Neoral; TAP intermediário e avançado, com Derick Jacinto; Clássico intermediário e avançado, com José Perez; Contemporâneo intermediário e avançado, com Carlos dos Santos.

As masterclasses serão ministradas por Luca Masala, Tadeusc Matacz, Oliver Munõz, entre outros. A relação completa com locais, nomes, conteúdo, horários e ficha de inscrição está disponível no site do Festival, clicando aqui. Os cursos serão realizados diariamente, das 9h às 14h, no Stage Estúdio de Dança.

FEIRA Em paralelo com a mostra competitiva e os cursos, também haverá uma feira de produtos de dança a preços de fábrica, com exposição das melhores marcas do mercado, aberta todos os dias do evento, das 9h às 20h, no Ciaei.

INGRESSOS Os ingressos para o Passo de Arte Grand Prix 2024 podem ser adquiridos pela plataforma Ticket Ideal clicando aqui por R$80 inteira e R$40 meia entrada para estudantes com carteirinha, entre 6 e 11 anos, pessoas a partir de 60 anos de idade e PcD. Vale lembrar que, crianças até 5 anos de idade não pagam ingressos.

A 31ª edição do Passo de Arte Grand Prix incluí mostra competitiva, oficinas, masterclass, feira de produtos e participação de profissionais reconhecidos internacionalmente e reunirá em torno de 200 grupos, totalizando mais de 3,5 mil bailarinos provenientes de diversas regiões do país e também do Paraguai e distribuirá R$30 mil em prêmios e bolsas de estudo. Entre os jurados, nomes Luca Masala (Princesa Grave, de Mônaco), Tadeusc Matacz (Johnny Cranko School, de Sttutgart), Olivier Munõz (Oklahoma) e Carlos dos Santos (Rock School, da Pensilvânia). A programação completa está disponível neste link.

SERVIÇO

30° Passo de Arte Grand Prix

Data: 5 a 14 de julho de 2024

Mostra competitiva l Feira de produtos

Local: Sala Acrísio de Camargo (CIaei) – avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3655, Jardim Regina, Indaiatuba (SP) – MAPA AQUI

Ingresso: R$80 (inteira) / R$40 (meia) – na plataforma Ticket Ideal

Informações: william@passodearte.com.br

Cursos: Stage Estúdio de Dança

Local: rua das Primaveras, 1050 – Loja 73, Jardim Pompeia, Indaiatuba (SP) – MAPA AQUI

