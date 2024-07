Prefeitura de Santa Bárbara abrirá inscrições para mais de 800 vagas de oficinas gratuitas a partir do dia 10 de julho

A partir do dia 10 de julho, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abrirá mais de 800 vagas de oficinas culturais gratuitas do Programa de Formação e de Oficinas Culturais de Santa Bárbara d’Oeste, denominado “Escola de Artes — Caminhos da Cultura”. Ao todo serão oferecidas 21 oficinas de diversas manifestações artísticas e de Economia Criativa, totalizando 53 turmas. Não é necessário ser morador do Município.

Nesta oportunidade, as oficinas oferecidas à população serão: Amigurumi, Arte em Feltro, Ballet Baby Class, Ballet Infantil, Canto, Capoeira, Contação de histórias (Básico e Intermediário), Crochê, Dança K-pop, Estudos de Obras Literárias e Redação para vestibulandos, Fotografia, Pintura em Óleo sobre tela, Pintura em Tecido, Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), Produção no Audiovisual, Ritmos, Teatro para crianças (Básico e Intermediário), Teatro para Jovens e Violão.

As aulas acontecerão no “Léo Sallum, na Cidade Nova, “Tricânico”, no Romano, CEU das Artes, no Planalto do Sol II, na Biblioteca Central, Casa do Artesão, Centro de Memórias e Museu da Imigração, na Área Central, conforme endereços na lista abaixo. As inscrições poderão ser feitas presencialmente nos espaços culturais, até completarem as vagas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

As inscrições serão registradas em ordem cronológica até o limite de vagas, sendo criada a partir da última vaga preenchida uma lista de suplentes, também em ordem cronológica, para ocupar vagas de eventuais desistentes. Caso o interessado esteja impedido de comparecer para se inscrever nos dias e horários estabelecidos, a inscrição poderá ser feita por um representante.

Caminhos da Cultura

O objetivo do Caminhos da Cultura é garantir à população barbarense, de todas as faixas etárias, o acesso gratuito às atividades práticas e teóricas às mais variadas expressões artísticas e manifestações culturais, contribuindo efetivamente no desenvolvimento e aprimoramento das vocações artísticas por meio de um processo de aprendizagem regulamentada e continuada garantida pela Lei Municipal nº 4.281, de 16 de fevereiro de 2022.

Confira as oficinas oferecidas pelo Caminhos da Cultura 2024:

– Biblioteca “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central)

Rua Campos Sales, 70, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP | Contato: (19) 3455.2619

• Estudos de Obras Literárias e Redação (vestibulandos)

Conteúdo: Redação

Terças-feiras, das 15 às 18 horas

– Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”

Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conjunto Roberto Romano, Santa Bárbara d’Oeste/SP | Contato: (19) 3454.0331

• Ballet Baby Class (5 e 6 anos)

Quartas e sextas-feiras, das 15 às 16 horas

• Ballet Infantil (7 a 9 anos)

Quartas e sextas-feiras, das 16 às 17 horas

• Capoeira (a partir de 7 anos)

Quintas-feiras, 19 às 20h30

• Crochê – (a partir de 12 anos)

Quintas-feiras, 9 às 11 horas

• Dança K-pop (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, 18h30 às 20 horas

• Fotografia (a partir de 16 anos)

Segundas-feiras, 18h30 às 20h30

• Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) – (a partir de 16 anos)

Terças-feiras, 9 às 12 horas

• Ritmos (a partir de 12 anos)

Turma 1 – Sextas-feiras, 8 às 9 horas

Turma 2 – Sextas-feiras, 9 às 10 horas

• Teatro para crianças (8 a 11 anos)

Sextas-feiras, das 17 às 19 horas

• Violão (a partir de 15 anos)

Terças-feiras, 18h30 às 20h30

– Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”

Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP | Contato: 3457.4627

• Amigurumi (a partir de 12 anos)

Para esta oficina é necessário ter experiência em crochê

Quartas-feiras, das 15 às 17 horas

• Arte em Feltro (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 19 às 21 horas

• Ballet Baby Class (5 e 6 anos)

Segundas e quintas-feiras, das 8h30 às 9h30 ou das 13h30 às 14h30

• Ballet Infantil (7 a 9 anos)

Segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30 ou das 14h30 às 15h30

• Contação de Histórias – Intermediário (a partir de 16 anos)

Para esta oficina é necessário ter experiência comprovada por certificado anterior

Quartas-feiras, das 19 às 22 horas

• Crochê (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 13 às 15 horas

• Estudos de Obras Literárias e Redação (vestibulandos)

Conteúdo: Obras Literárias

Quartas-feiras, das 18h30 às 21h30

• Pintura em Óleo (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 8h30 às 10h30

Segundas-feiras, das 13 às 15 horas

Segundas-feiras, das 15h30 às 17h30

• Pintura em Tecido (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 13h30 às 15h30

• Ritmos (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras e quintas-feiras, das 7h30 às 8h30

• Teatro para Crianças (de 8 a 11 anos)

Quintas-feiras, das 18 às 20 horas

• Teatro para Jovens (de 12 a 15 anos)

Terças-feiras, das 15 às 18 horas

• Violão (de 8 a 12 anos)

Quartas-feiras, das 14 às 16 horas

– CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão”

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP | Contato: 3458.5868

• Amigurumi (a partir de 12 anos)

Para esta oficina é necessário ter experiência em crochê

Quartas-feiras, das 10 às 12 horas

• Arte em Feltro (a partir de 12 anos)

Quintas-feiras, das 15h30 às 17h30

• Capoeira (a partir de 6 anos)

Quintas-feiras, das 17h30 às 19 horas

• Contação de Histórias – Básico (a partir de 16 anos)

Quintas-feiras, das 19 às 21 horas

• Crochê (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 8 às 10 horas

• Fotografia (a partir de 16 anos)

Sábados, das 9 às 11 horas



• K-pop (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 16h30 às 18h30

• Pintura em Tecido (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 14h30 às 16h30

• Pintura em Óleo (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 9h30 às 11h30

• Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) – (a partir de 16 anos)

Quintas-feiras, das 9 às 11 horas

• Produção no Audiovisual (a partir de 12 anos)

Quarta-feira, das 16h30 às 18h30

• Ritmos (a partir de 12 anos)

Terças-feiras

Turma I: das 9 às 10 horas

Turma II: das 10 às 11 horas

• Teatro para Crianças (de 8 a 11 anos)

Quartas-feiras, das 16h30 às 18h30

• Violão (a partir de 18 anos)

Segundas-feiras, das 18 às 20 horas

– Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP | Contato: 3455.7000

• Amigurumi (a partir de 12 anos)

Para esta oficina é necessário ter experiência em crochê

Quintas-feiras, das 18h30 às 20h30

• Arte em Feltro (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 19 às 21 horas

• Crochê (a partir de 12 anos)

Quintas-feiras, das 15 às 17 horas

– Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”

Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP | Contato: 3455.7000

• Fotografia (a partir de 16 anos)

Terças-feiras, das 19 às 21 horas

• Teatro para Jovens (de 12 a 15 anos)

Segundas-feiras, das 15h30 às 18 horas

– Museu da Imigração

Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP | Contato: 3455.5082

• Canto (de 7 anos a 12 anos)

Quintas-feiras, das 14 às 16 horas

• Pintura em Óleo Sobre Tela (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 17h30 às 19h30

• Pintura em Tecido (a partir de 10 anos)

Quartas-feiras, das 9 às 11 horas

• Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) – (a partir de 16 anos)

Terças-feiras, das 14 às 16 horas

• Violão (a partir de 13 anos)

Quintas-feiras, das 16h30 às 18h30

