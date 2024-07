Segue programação gratuita do Festival Literário de Santa Bárbara 2024

Leia + sobre Famosos, artes e música

Com foco em atividades lúdicas e culturais durante o recesso escolar, visando incentivar a leitura para as crianças, o FLISB (Festival Literário de Santa Bárbara) segue com sua programação gratuita até 31 de julho. Nesta semana o Bingo Literário nas Bibliotecas será realizado nesta quinta-feira (4), no Tricânico, e o espetáculo “Nosso Jardim” da Companhia de Teatro Xekmat acontecerá nesta quarta-feira (3), na Biblioteca Central. A ação é promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A edição acontece nas Bibliotecas Públicas Municipais “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central), “Neide Crócomo”, no CEU das Artes, Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux” e do Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”, além do Circuito CultSP no Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

Além da edição no Tricânico, o Bingo Literário nas Bibliotecas, onde no lugar de números são colocados títulos de livros infantis presentes nos acervos do Município, acontecerá também nos dias 16 e 23 de julho na Biblioteca Central; nos dias 15 e 29, no “Léo Sallum”, nos dias 11 e 25 no CEU das Artes.

Como parte do vasto mês de programação, a Biblioteca Central também será palco do espetáculo “Vagão de histórias”, da Cia Mirabolantes no dia 10. Já o espetáculo “Os Fabulantes”, da Cia Arte-Móvel, será apresentado nos dias 17 e 24 de julho, no “Léo Sallum” e no Tricânico; respectivamente. E por fim o “Riso Show” do MB Circo animará as crianças no último dia da FLISB no dia 31, no CEU das Artes.

Confira a programação completa:

Bingo Literário nas Bibliotecas



Dia 4/7 (quinta), às 14 horas

Local: Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux” | Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conj. Roberto Romano

Informações: (19) 3454.0331

Dias 16 e 23/7 (terças), às 14 horas

Local: Biblioteca Central | Rua Campos Salles, 72, Centro

Informações: (19) 3454.1605 (telefone) ou 3455.2619 (WhatsApp)

Dias 15 e 29/7 (segundas), às 14 horas

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

Informações: (19) 3457.4627

Dias 11 e 25/7 (quintas), às 14 horas

Local: Biblioteca “Neide Crócomo” – CEU | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Informações: (19) 3458.5868



Espetáculos teatrais e Contação de histórias



Espetáculo Nosso Jardim – Cia Xekmat

Dia 3/7, às 14 horas

Local: Biblioteca Central | Rua Campos Salles, 72, Centro

Informações: (19) 3454.1605 (telefone) ou 3455.2619 (WhatsApp)

Show ABRAKBÇA: uma viagem pelo mundo mágico do hip-hop – Renan Inquérito

Dia 6/07, às 16 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” | Rua João XXIII, 61, Centro

Classificação: Livre

Informações: (19) 3464.9424

Espetáculo Vagão de histórias – Cia Mirabolantes

Dia 10/7, às 14 horas

Local: Biblioteca Central | Rua Campos Salles, 72, Centro

Informações: (19) 3454.1605 (telefone) ou 3455.2619 (WhatsApp)

Os Fabulantes – Cia Arte-Móvel

Dia 17/7, às 14 horas

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

Informações: (19) 3457.4627

Os Fabulantes – Cia Arte-Móvel

Dia 24/7, às 14 horas

Local: Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux” | Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conj. Roberto Romano | Informações: (19) 3454.0331

Riso Show – MB Circo

Dia 31/7, às 14 horas

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Informações: (19) 3458.5868

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP