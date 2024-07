Teatro Municipal Lulu Benencase recebe espetáculo de dança neste sábado

A dança é destaque no palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, neste sábado (6), com o espetáculo “Aplauso”, da Academia Art American Dance. A apresentação será às 20h.

A atração traz coreografias que foram pensadas e trabalhadas em todo primeiro semestre de 2024 por alunos e professores, com vários estilos de dança: Ballet Clássico, Clássico de Repertório, Jazz, Hip Hop, Jazz Funk, Neoclássico, Contemporâneo e Teatro Musical. Serão apresentadas também coreografias premiadas nos festivais.

“As performances dos talentos da dança que se formam nas academias de nossa cidade são sempre de alto nível e proporcionam à população um excelente espetáculo”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100 e estão à venda no site www.entravip.com.br ou na bilheteria, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O Teatro Municipal fica na rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol.

