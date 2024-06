A advogada Raquel da Silva é uma das apostas da pré-candidata a prefeita de Americana Giovana Fortunato (PDT) para a região do Zanaga.

Advogada há duas décadas, Raquel é vista com bons olhos na ideia do time Giovana de também trazer uma renovação popular e feminina para a Câmara de Americana.

Fala Raquel

“Perdi meu pai na pandemia e vejo que ainda precisamos lutar muito na busca por representatividade para toda a a nossa região e para as mulheres. Moro desde que nasci no bairro e vejo a importância de uma mulher do Zanaga na Câmara”, disse.

Giovana abriu definitivamente seu escritório político na praça do Balão do Arno em Americana e tem intensificado as conversas com os pré-candidatos a vereador e om a equipe de marketing.

