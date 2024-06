Time Bill fala em até 2 mil pessoas em ato com políticos

O grupo que vai tentar levar o ex-prefeito Bill Vieira de Souza de volta para a prefeitura de Nova Odessa reuniu seu time com ‘povão’ e atrações políticas na noite desta sexta-feira.

O evento Nova Odessa do futuro trouxe para a cidade os deputados do PL Márcio Alvino e André do Prado, este presidente da Alesp e aposta do partido para o futuro político do Estado.

Foi o primeiro evento do grupo do ex-prefeito depois de anunciado o apoio do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas.

Molina no time

O agora assessor de Tarcísio e suplente de deputado estadual Ricardo Molina esteve no evento. Seu partido na cidade vai apostar no ex-secretário municipal de Saúde Vanderlei Cocato como candidato a vereador ou até ser o vice na chapa do PL.

