Prefeito Chico entrega reforma da praça do Nova Americana

O prefeito Chico Sardelli entregou as obras de revitalização da Praça Virgínia Mietto Faé, no bairro Nova Americana, nesta sexta-feira-feira (21). O espaço recebeu novo piso, itens de acessibilidade, mobiliários urbanos, como bancos, mesas e lixeiras, além da construção de quadra de areia com fechamento em alambrado e minicampo de futebol com gramado e novas traves.

“Americana está com várias frentes de trabalho em diversas áreas, e as revitalizações das praças também estão sendo executadas visando melhorar efetivamente a qualidade de vida das famílias. Agradecemos o deputado Alex de Madureira, que tem sido muito importante na construção do nosso trabalho em Americana, e o vereador Thiago Brochi pela parceria. E também aos funcionários públicos pela dedicação nesta caminhada”, disse o prefeito Chico.

A Prefeitura destinou uma contrapartida de R$ 47.303,52 para a realização da obra, totalizando R$ 257.303,52 de investimento para as melhorias. O processo de tramitação de documentos para viabilizar o acesso aos recursos foi conduzido pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“A praça foi pensada para oferecer o bem-estar e o lazer das famílias. Estamos entregando um espaço com infraestrutura e seguro para nossas crianças e idosos, para que desfrutem de momentos alegres e construam lembranças agradáveis junto aos seus entes queridos. Obrigado ao deputado Alex de Madureira e ao Thiago Brochi pelo empenho em prol à população”, afirmou o vice-prefeito Odir.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre o trabalho de revitalização das praças e a importância dos espaços para a população. “São muitas obras em curso e entregues para a população, que merece toda a atenção e cuidado, buscando em cada obra valorizar os bairros e conservar o meio ambiente. A gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi deu uma cara nova para essa praça. Caminhamos juntos para deixar os espaços adequados, com equipamentos e melhorias que vão incentivar as famílias a buscar o lazer e a convivência num local tranquilo”, disse o secretário Fábio.

“Que as famílias possam aproveitar este novo espaço, que está sendo entregue para a população de Americana. Um local especial, dotado de quadra e minicampo, com opções de esportes e lazer para todos. Junto com o prefeito Chico, vice Odir, deputado Alex, secretário Fábio, estamos juntos com a população, buscando o desenvolvimento de toda a cidade”, disse o presidente da Câmara, Thiago Brochi.

