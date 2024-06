DAE conclui 1.371 serviços de manutenção em uma semana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana finalizou 1.371 serviços de manutenção em uma semana, entre os dias 14 e 20 de junho, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (21).

Entre as principais solicitações da população estão consertos de vazamentos, mudança de cavalete, esgoto entupido, religações de água, corte de ligação de água, substituição de hidrômetros, ligações de esgoto e reparos em passeio público e asfalto.

“Estamos sempre à disposição para atender com o máximo de agilidade possível às demandas do cidadão, por meio dos nossos canais de comunicação”, diz o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O contato com o DAE pode ser feito pelo telefone 0800–012-3737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no ícone “Protocolos DAE”, na página principal.