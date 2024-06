1º Amador Feminino de Americana começa neste domingo no Centro Cívico

Uma das principais novidades da Secretaria de Esportes de Americana para a temporada 2024 de competições municipais, a 1ª edição do Amador Feminino de Futebol começa neste domingo (23), a partir das 8h, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. O torneio, inédito na cidade, conta com a participação de seis equipes.

Os times foram divididos em dois grupos: Sporting ZNC, Guanabara e Unidos de Americana integram o Grupo A, enquanto Meninas de Ouro, Lions Athletic Club e Bola na Rede estão no Grupo B. As equipes se enfrentam em turno único dentro de suas chaves, e as duas melhores de cada grupo avançam às semifinais. Todas as partidas da fase de grupos estão marcadas para este domingo, no Centro Cívico.

“É uma grande felicidade ver este projeto saindo do papel e mobilizando as equipes americanenses de futebol feminino. É uma modalidade que tem crescido e se desenvolvido cada dia mais em nosso país, e precisamos fomentar esse crescimento também no âmbito municipal. Que esta seja a primeira edição de muitas, com o objetivo de trazer cada vez mais mulheres para a prática do esporte”, celebrou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Confira a tabela deste domingo:

Grupo A

8h – Sporting ZNC x Guanabara

9h – Unidos de Americana x Sporting ZNC

10h – Guanabara x Unidos de Americana

Grupo B

8h – Meninas de Ouro x Lions Athletic Club

9h – Bola na Rede x Meninas de Ouro

10h – Lions Athletic Club x Bola na Rede