Transplante de sobrancelha: Dr. Raphael Veloso traz técnica oriental inovadora ao Brasil

A perda ou a falta de volume nas sobrancelhas pode afetar significativamente a autoestima de homens e mulheres, impactando sua confiança e bem-estar. Em resposta a essa necessidade crescente, o renomado médico Dr. Raphael Veloso, especialista em tricologia, trouxe ao Brasil uma técnica inovadora de transplante de sobrancelha, aprendida diretamente na China. De acordo com o profissional, a técnica FUE oriental promete resultados surpreendentes e imediatos, proporcionando uma aparência mais harmoniosa e natural.

O especialista explica que a técnica FUE (Follicular Unit Extraction) oriental é uma abordagem revolucionária no campo dos transplantes de sobrancelha. “Diferente dos métodos tradicionais, esta técnica permite que os folículos sejam implantados já com o formato desejado, garantindo que a direção e o volume dos fios sejam perfeitamente orientados desde o primeiro dia. Este procedimento foi lançado há pouco tempo e já é uma tendência”, conta.

Dr. Raphael destaca que o transplante de sobrancelha é indicado para pessoas que sofrem com a perda de pelos na região das sobrancelhas devido a fatores como genética, envelhecimento, procedimentos estéticos e traumas. “Temos que avaliar caso a caso, mas sobrancelhas finas ou ralas e até mesmo a ausência de fios pode ter solução na maior parte das vezes”, explica.

Para o especialista, a melhor recompensa é ver a autoestima de volta aos pacientes. “Sobrancelhas bem definidas e volumosas podem realçar a expressão facial e proporcionar um aspecto mais jovem e harmonioso e quando há a perda de pelos, a confiança e a autoestima são diretamente afetadas. O transplante oferece uma solução duradoura para recuperar a aparência natural, corrigir assimetrias e fazer com que a pessoa se sinta bem com a sua aparência”, complententa.

O transplante de sobrancelha é indicado para qualquer pessoa que esteja insatisfeita com a aparência de suas sobrancelhas e que tenha uma área doadora adequada, geralmente a parte de trás da cabeça. Antes de realizar o procedimento, é essencial passar por uma avaliação médica para determinar a viabilidade do transplante e discutir as expectativas do paciente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP