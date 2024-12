O Real Madri foi mais uma vez campeão mundial no torneio da Fifa. Desta vez os espanhóis bateram os mexicanos do Pachuca, que tiraram o Botafogo com goleada na semana passada.

O jogo terminou 3 a 0 pro time merengue. O jogo aconteceu em Doha, no Catar. Os mexicanos chegaram a ter um gol anulado no final do jogo.

Os brasileiros Vini Jr e Rodrygo brilharam na partida com participação no 1o gol (Vini) e o gol mais bonito do torneio (Rodrygo no 2o).

O time espanhol chega ao nono título, sendo agora três títulos da Copa Intercontinental (antiga Toyota) e seis títulos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA (atual novo formato).

O livro Na Ponta das Canetas: Crônicas dos Concursos do Museu do Futebol reúne os 28 textos vencedores e menções honrosas das três edições do projeto, realizado desde 2022 pelo Museu – instituição da Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Lançado no último sábado (14/12), o livro reúne, ainda, textos inéditos de escritores consagrados, como Ignácio de Loyola Brandão, Luiza Romão e José Roberto Torero, além de posfácio de Franklin Valverde. Produzido com apoio do ProAC Editais, o livro tem distribuição gratuita – seus exemplares podem ser retirados na Biblioteca do Museu do Futebol e na Livraria Patuscada, na Vila Madalena (SP).

O Concurso de Crônicas do Museu do Futebol acontece anualmente há três anos, sempre com um tema diferente: em 2022, Torcida; em 2023, As mulheres e o futebol; e em 2024, A várzea e o futebol. Este ano, o apoio do ProAC Editais permitiu ampliar o número de pessoas premiadas para 20, elevar o valor dos prêmios e editar o livro com os textos vencedores.

Vindas de todo o país, as crônicas premiadas são um retrato multifacetado da relação do povo brasileiro com o futebol para além dos campeonatos oficiais. Essa relação é íntima, afetiva e às vezes também conflituosa – mas sempre cheia de emoção. Com muita frequência, as crônicas falam também de solidariedade, relações comunitárias, o crescimento das cidades e resistência. Desde o regulamento, o Museu do Futebol estimulou os participantes a explorar a diversidade humana e formas não convencionais de praticar o jogo.