O prefeito eleito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos), o novo vice-prefeito, André da Farmácia (MDB), e os vereadores eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral, na Câmara, na manhã desta quarta-feira (18). A solenidade foi conduzida pela juíza Roseane Cristina de Aguiar Almeida. Os diplomados foram vitoriosos nas eleições municipais de outubro.

A magistrada explicou que a diplomação representa a formalização da vontade popular, expressa nas urnas. Roseane desejou que os eleitos trabalhem com empenho em prol da população de Sumaré. “Cada voto depositado foi um gesto de confiança, de esperança e sinaliza a expectativa que os eleitos conduzam o município com responsabilidade, transparência e compromisso com o bem comum”, explicou a juíza eleitoral.

Acompanhado da família, a esposa Débora, a filha Liz, a mãe, a dona Noemi, e o pai, o ex-vereador Paulão, Henrique do Paraíso afirmou que está pronto para a missão de conduzir a cidade.

Fala Henrique

“Sinto muita gratidão a Deus e ao povo de Sumaré. Sempre vou agir com discernimento e humildade, para fazer um governo visando a dignidade, oportunidades para a população e novos tempos”, afirmou o prefeito diplomado.

O vice-prefeito eleito, André da Farmácia, relatou estar “honrado” com o cargo que vai ocupar. “Recebo este diploma de Vice-Prefeito com orgulho e o dedico ao meu pai, Wellington, que me ensinou o valor do trabalho duro. Ao lado de Henrique, honrarei esse legado para construir a Sumaré que nossa gente merece”, disse André.

Os vereadores diplomados para o quadriênio 2025-2028, por ordem dos mais votados, são: Alan dos Santos Leal (Alan Leal), Joel Cardoso da Luz (Joel), João Maioral (João da Farmácia), Sebastião Alves Correa (Tião Correa do Postinho), Rai Stein Sciascio (Rai do Paraíso), Welington Domingos Pereira (Welington da Farmácia), Valdir de Oliveira, Hélio Pereira da Silva (Hélio Silva), Wellington de Souza (Wellington Souza), Everton Rodrigo dos Santos (Rodrigo Digão), Fabio Ferreira dos Santos (Fabinho),

Allan Jones Crippa Sangalli (Allan Sangalli), Lucas Vieira Agostinho (Lucas Agostinho), Eduardo Aparecido Nascimento de Lima (Dudu Lima), José Adilson Pereira dos Santos (Pereirinha), Rudinei Olivio Lobo (Rudinei Lobo), Geraldo Medeiros da Silva (Geraldo Medeiros), Edivaldo Teodoro (Prof. Edinho), Valdinei Pereira da Silva (Ney do Gás), José Tavares de Siqueira (Tavares),Cesar Augusto de Carvalho Bianchi (Cezão da Farmácia).

