Após acumular derrotas em Sumaré e Paulínia com a família Dalben (Dirceu, Éder e Luiz), o ex-vereador de Americana Odair Dias deixou a prefeitura de Sumaré oficialmente esta quarta-feira.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial. Nos bastidores da política, o nome dele é cotado para assumir uma cadeira na prefeitura de Nova Odessa, que teve o prefeito Leitinho Schooder (PSD) reeleito com vitória expressiva.

Articulado e tido como bom de trato com a mídia e com o empresariado, OD tem feito apostas erradas e falhado nas urnas nas últimas eleições na região. Em 2020, ele foi um dos principais articuladores, ao lado de Willian Tião e Oswaldo Nogueira, da campanha de Rafael Macris (PSDB) que amargou o 3o lugar e resultou no começo do declínio da família Macris.

Odair em Nova Odessa

