Após 40 anos sem reforma, Chico anuncia nova Maternidade no HM

O prefeito Chico Sardelli anunciou na manhã desta quinta-feira (30) o início da reforma da ala da maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Esta é a primeira revitalização do espaço desde a fundação do hospital, em 1982. Além da maternidade, será reformada também a cozinha e o refeitório, totalizando um investimento de R$ 2,8 milhões.

As obras vão abranger toda a infraestrutura da maternidade e terão início na próxima semana. A previsão é que as intervenções sejam concluídas ainda no primeiro semestre de 2024. O objetivo é proporcionar mais conforto, segurança e bem-estar às gestantes, recém-nascidos e familiares.

“A maternidade do hospital é uma ala muito importante para nossa cidade e há mais de 20 anos precisa de melhorias estruturais. Fico muito feliz em assinar a ordem de serviço para que essa reforma seja feita, oferecendo mais conforto às mães americanenses nesse momento tão especial de suas vidas. Queremos disponibilizar uma maternidade bonita, equipada e preparada para proporcionar memórias únicas a todas as mulheres que ali forem atendidas”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“As reformas no Hospital Municipal começaram no governo Omar Najar e o nosso mandato está dando continuidade. A população merece um atendimento humanizado e de qualidade”, concluiu o prefeito”.

O investimento de R$ 2,8 milhões para as intervenções está dividido da seguinte forma: R$ 1 milhão de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi; R$ 300 mil de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Juliana; e R$ 1,5 milhão da Secretaria de Saúde, já previstos no contrato inicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social contratada para fazer a gestão compartilhada do HM junto à Prefeitura e que vai ser responsável pela execução da obra.

“É um momento muito feliz para a história do Hospital Municipal, que agora terá uma maternidade completamente renovada para atender as americanenses. Mais um pedido antigo da população que estamos conseguindo atender”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Estamos mudando a cara do Hospital Municipal, primeiro com a Ala 3, a UTI Adulto, as novas recepções, e agora com a maternidade. São investimentos importantes para elevar a qualidade do atendimento oferecido à população”, disse o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

As melhorias englobam a troca completa de esquadrias e vidros, serviços de serralheria, pintura total da área (com massa corrida à base de PVA), substituição de toda a instalação elétrica (disjuntores, luminárias, barramentos etc), instalação de equipamentos de ar-condicionado em todos os quartos e setores, reconstrução da parte hidráulica e instalação de tubulação para a nova linha/rede de gases em todos os quartos.

“Sabemos que os desafios da saúde pública estão presentes 24 horas por dia, mas a gestão do prefeito Chico e do vice Odir tem possibilitado um enfrentamento desses desafios com eficiência. Manter esse volume de trabalho com resultados não é fácil. A maternidade do HM está há 40 anos como um símbolo de amor e carinho para nossa cidade, e é importante renovar esse espaço para que ele continue levando dignidade para as famílias atendidas por muito mais anos”, afirmou o presidente da Câmara, Thiago Brochi.

Após a conclusão das obras, a nova Maternidade do HM contará com 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. Entre as novidades, estão os dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

Entre janeiro e outubro deste ano, foram realizados 676 partos na maternidade do HM, entre cesáreas e partos normais. A ala possui uma equipe multidisciplinar composta por médicos obstetras e ginecologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, assistente social e outros profissionais.

LEIA TAMBÉM: Reforma do PS Infantil do Hospital Municipal é concluída