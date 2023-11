Equipes de Sumaré trabalham nas ruas após fortes chuvas

Devido às fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias, que resultaram nas cheias dos ribeirões Quilombo e Jacuba, Sumaré registrou alguns pontos de alagamentos, todos monitorados in loco pela Defesa Civil Municipal. No fim desta quarta-feira, dia 29, as águas começaram a baixar.

As equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Municipal acompanham in loco as ocorrências, prestando o auxílio necessário e averiguando cada situação e em alguns de alagamento a água já está baixando.

Mais de 400 casas dos bairros Vila Diva, Jd. Maria Antônia, Jd. Dulce, Assentamento Três Pontes, Jd. São Domingos, Jd. Primavera, Jd. Rosa e Silva e Jd. Basilicata foram afetadas, porém, não há nenhuma família fora de suas residências.

Com as chuvas, algumas famílias preferiram ir para casas de parentes ou amigos e outras foram para o abrigo de acolhimento montado pela Prefeitura, mas assim que as águas começaram a baixar as mesmas já retornaram para os lares.

Nesta quinta, dia 30, estão sendo distribuídos kits de limpeza, cesta básica e água de casa em casa nos bairros afetados. Além disso, em cada região há um ponto de entrega de refeições (café da manhã, almoço e jantar) e as famílias vão até os locais retirar os alimentos.

Além disso, nossas equipes trabalham na limpeza das vias públicas e demais pontos afetados pelas fortes chuvas. O Fundo Social de Solidariedade realiza a Boutique Solidária, para entrega de roupas e calçados para as famílias.

“Apesar de todos os trabalhos preventivos, coordenados pelo nosso Comitê de Gestão de Crise da Defesa Civil, que realizamos o ano todo, o grande volume de água, em um curto espaço de tempo, infelizmente causou grandes transtornos para a população das áreas ribeirinhas. Não temos como controlar as forças da natureza, mas estamos sempre alertas e de prontidão 24 horas por dia. Por isso, uma força tarefa envolvendo nossas secretarias municipais realiza o atendimento aos moradores afetados. Nossa prioridade é sempre proteger a população”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Caso haja necessidade de atendimentos de urgência os moradores podem entrar em contato pelos telefones:

– Corpo de Bombeiros 193;

– SAMU 192;

– Defesa Civil 199.

