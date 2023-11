Conheça 10 pizzarias napolitanas imperdíveis no Brasil

10 pizzarias- Símbolo da gastronomia italiana, o estilo napolitano de fazer pizza

surgiu no século XVIII, em Nápoles, e hoje já está presente na mesa dos melhores restaurantes do mundo. Segundo a tradição, o preparo leva massa mais leve, bordas altas e crocantes, discos abertos a mão e tamanho individual.

No Brasil, a receita ganhou espaço primeiramente em São Paulo, capital gastronômica do país. De acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (APUBRA), estima-se que mais de 9 mil endereços preparam as redondas na cidade. Contudo, outros estados estão ganhando destaque quando o assunto é pizza napolitana, como Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro.

Ficou interessado? Confira 10 pizzarias napolitanas imperdíveis no Brasil:

Bráz Pizzaria, em São Paulo (SP) – Eleita a quinta melhor do mundo pelo prêmio 50 Top Pizza, a Bráz é considerada uma tradicional pizzaria paulista com inspiração napolitana, estabelecendo o padrão de qualidade para pizzas no Brasil. Seus preparos se destacam pela borda crocante assada em forno a lenha e pela leveza da massa, que tem um tempo de crescimento de 48 a 72 horas. Mais informações no Instagram (@brazpizzariaetrattoria).

Ciao Pizzeria Napoletana, em Porto Alegre (RS) – A pizzaria gaúcha ficou em 41º lugar no 50 Top Pizza. O estabelecimento oferece massa crocante e aerada, produzida com fermentação longa de 24 horas, além de ingredientes frescos e selecionados que surpreendem a cada mordida. Mais informações no Instagram (@pizzeriaciao).

A Pizza da Mooca, em São Paulo (SP) – O empreendimento, eleito na 77ª posição do 50 Top Pizza, trabalha com massas de fermentação natural por no mínimo 48 horas na geladeira, o que confere leveza e sabor aos preparos. A pizzaria aposta em receitas clássicas com poucos e bons ingredientes de qualidade. Mais informações no Instagram (@apizzadamooca)

Madá Pizza & Vinho, em Curitiba (PR) – Com ambiente intimista e acolhedor, o Madá também investe nas massas de fermentação natural com receita idêntica às encontradas na Itália. Entre os destaques do cardápio está a Margherita DOP, sigla que significa Denominação de Origem Protegida e refere-se a uma certificação da União Europeia que garante a origem e a tradição dos ingredientes. Mais informações no Instagram (@madapizzavinho).

Ella Pizzaria, no Rio de Janeiro (RJ) – Localizada em uma charmosa casa no Jardim Botânico, a pizzaria já recebeu diversos prêmios como melhor pizza do Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos. O chef Pedro Siqueira também já foi eleito chef revelação por uma premiação especializada. Mais informações no Instagram (@ellapizzaria).

Pizzaria da Mathilda, em Curitiba (PR) – Comandada pelo pizzaiolo Daniel Mocellin, a Pizzaria da Mathilda celebra o estilo napolitano e sua praticidade. A massa, de fermentação longa, passa por mais de 24 horas de preparo, e recebe ingredientes de alto padrão, como molho italiano importado. Os sabores vão desde os tradicionais até criações originai e releituras. Mais informações no Instagram (@pizzariadamathilda).

1900 Pizzeria, em São Paulo (SP) – Outra grande e tradicional rede paulistana, a 1900 Pizzeria tem como inspiração a pizza napolitana, ainda que sempre busque adaptar seus preparos ao paladar dos brasileiros. Entre suas criações mais pedidas estão a pizza vegana e a de salmão. Mais informações no Instagram: @1900pizzeria.

Leggera Pizza Napoletana, em São Paulo (SP) – A massa de fermentação longa e a qualidade de suas coberturas fizeram a Leggera Pizza Napoletana levar o 83º lugar do ranking 50 Top Pizza. A pizzaria possui o certificado da AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), que não é tão facilmente encontrado na América do Sul e certifica que a pizzaria que o exibe produz um produto compatível à norma internacional de produção da pizza ao estilo napolitano. Mais informações no Instagram: @leggerapizzanapoletana.

430 Gradi, em Jundiaí (SP) – Localizada em uma casa dos anos 70, com um ambiente rústico e descontraído, a 430 Gradi oferece pizzas com coberturas exclusivas e assadas em 90 segundos, 430ºC e em forno a lenha, de acordo com os padrões da região de Nápoles. A pizzaria possui também o certificado da AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana). Mais informações no Instagram: @430gradi.

QT Pizza Bar, em São Paulo (SP) – Com decoração industrial e moderna, a QT Pizza Bar oferece preparos com borda fina e crocante e sabores que vão dos clássicos aos mais ousadas, como a pizza de ovo, com fondue de queijo parmesão e emental, geleia de bacon e gema. Mais informações no Instagram: @qtpizzabar.

