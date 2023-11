Engenheiro e empresário recebem título de cidadão americanense

A Câmara de Americana entregou de títulos de cidadão americanense

nesta quarta-feira (29) sessão solene aos senhores Joaquim Pedro Mello da Silva e Marcelo Antônio Fernandes, por relevantes serviços prestados ao município. A concessão das honrarias foi motivada por projetos de decreto legislativo de autoria dos vereadores Leco Soares (Podemos) e Lucas Leoncine (PSDB).

Participaram os autores da homenagem, Leco Soares e Lucas Leoncine, o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, os secretários municipais de Administração, Eduardo Flores, e de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, e o chefe de gabinete da prefeitura de São Paulo, Roger Willians da Fonseca, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, os autores destacaram o histórico de vida dos homenageados. “É uma honra poder entregar essa homenagem ao Joaquim que ama a nossa cidade e que escolhe ela para morar e constituir família, além de todo trabalho realizado ajudando no nosso desenvolvimento. Esse amor pela nossa cidade faz com que você seja merecedor dessa honraria”, falou o vereador Leco Soares.

“O Marcelo é uma pessoa integra, um grande empreendedor e um entusiasta na arte de empreender e promover o conhecimento para outras pessoas. É uma honra poder entregar a maior honraria que temos nessa Casa, que é o título de cidadão americanense”, disse o vereador Lucas Leoncine.

Joaquim agradeceu a todos pela honraria e dedicou a homenagem à família. “Só tenho gratidão a todos aqui presentes, em especial à minha família que constitui nessa cidade em que sou muito feliz. Vocês todos são muito importantes para a minha vida”, discursou.

Marcelo se disse honrado em fazer parte da história da cidade. “Tudo que construí foi em Americana: a minha família, o meu primeiro emprego e as minhas empresas os conselhos em que participo, então a minha história é toda nessa cidade. É uma honra receber essa honraria com todos vocês nessa noite”, agradeceu.

Biografias

Joaquim Pedro Mello da Silva, filho de Flauzino e Alzira. Nasceu na cidade de Uchoa, estado de São Paulo, em 12 de agosto de 1944. Casado com Cacilda desde 11 de dezembro 1970, pai de Luciana e Mariana. Engenheiro mecânico formado pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, em 1967. Dois anos depois, iniciou sua carreira na Petrobras por meio de concurso público, onde passou por diversos cargos até chegar a Gerente Geral da Regional São Paulo/Sul de serviços compartilhados.

Foi um grande incentivador da participação de empresas no Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari, tendo assinado a adesão da Petrobras como primeira empresa participante.

Mudou-se para Americana em 1970, no bairro jardim São Paulo e, posteriormente, para o bairro Werner Plass. Participou ativamente da criação da Fundação Antares de Educação e Cultura, mantenedora do Colégio Antares, tendo sido o primeiro presidente do Conselho em 1988.

Em sua trajetória em Americana, foi Presidente do Clube do Bosque por seis anos e atuou como Conselheiro e Diretor Financeiro do Hospital SEARA de Americana. Em 2009 foi Diretor Geral do DAE. De 2016 a 2019 foi Diretor Superintendente do AMERIPREV, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana.

Joaquim é muito admirado e querido por onde passa, não apenas por sua conduta irrepreensível, mas, também por sua simplicidade e humildade. Sua história de sucesso inspira muitos jovens a perseguirem seus sonhos e acreditarem em seu potencial.

Marcelo Antônio Fernandes, filho de Clarismino e Alice, nasceu em São Paulo em 5 de setembro de 1973. Casado com Paula, pai de Luís Gustavo e Maria Eugênia. Veio para Americana com os pais em 1978, morando inicialmente na Cidade Jardim e, depois, na Vila Galo.

Graduado em Tecnologia em Gestão Empresarial na Universidade Metodista de São Paulo – Polo Campinas e Pós-Graduado como Cientista de Dados no Instituto Presbiteriano Mackenzie. Trabalhou em diversas empresas até iniciar como empreendedor em 1994, com o serviço de Teleconsulta. Mais tarde, em 2012, iniciou a Editora Revista Ellena. Em 2015 abriu a Cervejaria Sonora, primeira fábrica de cervejas em Americana.

Já em 2018 deu início às atividades da SOLOMO, empresa de Marketing Digital para Construtoras e por fim, em 2022, ampliando seus negócios, adquiriu uma empresa para gerir operacional e administrativamente, a TCO Administradora de Condomínios. Atualmente é o Presidente da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana.

Demonstrando seu comprometimento com nossa cidade, foi Coordenador da Feira Expodeps; Coordenador da Escola de Negócios; Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Credito Sicoob Acicred; Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Americana; Secretário Executivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano; Presidente por duas gestões da Comissão Permanente de Acessibilidade de Americana; Conselheiro do Fundo Municipal do Direito do Consumidor – Procon; e Conselheiro do Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, dentre tantas outras ações.

