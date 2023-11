As obras do Pronto-Socorro Infantil (PSI) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi estão concluídas. Além da restauração total da área da recepção, as melhorias, iniciadas em outubro, também contemplaram os cinco consultórios médicos, a sala de triagem e os dois sanitários.

“Temos buscado melhorar de forma ampla a estrutura das unidades de Saúde da nossa cidade. Já foram 13 obras entregues nos últimos 20 meses, algo que nos enche de satisfação e reforça o compromisso de seguir adiante com novas melhorias, mas quando falamos de um espaço de atendimento de crianças o sentimento é especial”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

A fachada do PSI recebeu novo letreiro, o balcão de atendimento foi reestilizado e revestido com MDF, novas longarinas de metal foram colocadas, além da instalação de aparelhos de ar-condicionado e de um painel eletrônico para o chamamento de senhas.

Outra novidade é a construção de um ambiente para as crianças, composto por um playground e uma parede decorada com imagens de animais.

“Queremos criar ambientes cada vez mais humanizados. Isso é muito importante para todos os pacientes, mas, sem dúvida, é ainda mais no atendimento infantil. As crianças atendidas no Pronto-Socorro do Hospital Municipal terão um ambiente adequado para passar por esses momentos delicados”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

Os serviços estruturais envolveram ainda o revestimento e a pintura das paredes, a instalação de nova iluminação, a substituição das portas e a troca da parte elétrica e da rede de computadores.

O pacote de obras do HM incluiu a revitalização das três recepções, a pintura externa de todo o prédio e a reforma da entrada de funcionários. As primeiras intervenções foram na recepção da Internação, que foi totalmente reformada com piso novo, balcão, iluminação, troca do forro, colocação de longarinas de metal, porta automática, instalação de aparelhos de ar-condicionado, TV e reforma dos sanitários em frente à Hemodiálise.

Simultaneamente teve início a pintura de toda a fachada do HM e, depois, a reforma da entrada de funcionários. Na sequência, o hospital ganhou dois novos ambientes – Jardim Terapêutico e Mural da Maternidade –, construídos no hall entre a Maternidade e a Ala 3. Também foram feitas reformas em salas administrativas e no refeitório do HM.

“Todas essas melhorias no Hospital Municipal certamente refletem no contexto do acolhimento. No caso do Pronto-Socorro Infantil, mesmo estando num ambiente hospitalar, as crianças agora poderão se sentir mais à vontade e desfrutar de um espaço acolhedor, com mais conforto. Isso é parte do processo de humanização do atendimento”, reforça o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A série de reformas anunciadas pela Prefeitura será finalizada com a recepção do Pronto-Socorro Adulto (PSA), com início previsto para esta semana.

“Este pacote de reformas do HM vai contribuir muito para a oferta de um atendimento ainda mais digno e humanizado para a população de Americana. Essas melhorias estruturais fazem parte de uma série de ações articuladas entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, visando o melhor acolhimento de todos os munícipes”, enfatiza o diretor técnico do HM, Ricardo Quintela.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

