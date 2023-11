Palmeiras vence fácil e fica mais perto do título

O Palmeiras passou fácil pelo lanterna do campeonato

na noite desta quarta-feira e ficou mais perto do improvável título de campeão brasileiro de 2023.

Pela 36ª rodada, diante do lanterna América-MG, Endrick, Raphael Veiga e Flaco López foram os grandes nomes do jogo e fundamentais para a vitória por 4 a 0 no Allianz Parque. O jovem atacante, porém, assim como Rony, preocupam para os próximos compromissos após deixarem o campo lesionados.

O resultado deixou o Palmeiras a quatro pontos do 12º troféu. Com 66 pontos, o time alviverde pode ser campeão no domingo, diante do Fluminense, caso vença o jogo, e Botafogo, Atlético-MG e Flamengo tropecem. Se empatar com o atual campeão da Libertadores, os comandados de Abel Ferreira anteciparão o grito de campeão se os mesmo rivais percam, e Grêmio e Red Bull Bragantino – que ainda jogam nesta rodada – somem no máximo quatro pontos nessas duas partidas.

