Secretárias vão à Câmara e esclarecem reclamações sobre a merenda

As secretárias de Fazenda e de Educação, Paula Fernanda Marchesin de Mori e Tânia Mara, respectivamente, estiveram na Câmara Municipal, nesta terça-feira, para esclarecer ‘problemas’ envolvendo a merenda escolar da rede pública do município. O secretário de governo, Joel Cardoso, também esteve presente, além dos vereadores Kifú (PL), Joi Fornasari (PV), Juca Bortolucci (PV), Bachin Jr (MDB), Felipe Corá (Patriota), Esther Moraes (PL), Kátia Ferrari (PV), Nilson Araújo (PSD) e Carlão Motorista (Republicanos).

Os apontamentos feitos por vereadores de oposição como Eliel Miranda (PSD), Reinaldo Casimiro (Podemos) e o presidente da Câmara, Paulo Monaro (MDB), foram esclarecidos pelas secretárias em uma reunião realizada momentos antes da sessão ordinária. Além de vereadores, a imprensa também participou do encontro. Apesar de receberem o convite para participar, os próprios vereadores que fizeram os questionamentos não participaram da reunião por vontade própria.

As reclamações davam conta de acontecimentos pontuais, segundo a secretária de Educação. Tânia Mara explicou sobre a autonomia da direção das escolas e tirou as dúvidas dos presentes em relação ao cardápio servido nas unidades escolares, bem como o processo de licitação para compra dos alimentos, no caso específico das reclamações, o suco oferecido para as crianças.

Tânia Mara explicou que o suco ofertado na rede segue padrões de qualidade para cada idade dos alunos e justificou o porquê do valor pago pelo poder público não ser simplesmente como se comprar um suco de um vendedor em qualquer estabelecimento da cidade ou até mesmo em um supermercado. Já em um caso em que as crianças comeram pipoca, a secretária disse que a pipoca fazia parte do calendário de outubro por ser o mês das crianças e que, se o alimento foi ofertado fora dessa período, a escola não seguiu as devidas orientações. Já na questão da falta da proteína (frango) no cardápio de uma escola específica, Tânia Mara disse que foi um problema pontual e que o frango foi substituído por ovo – que também é uma proteína -, para algumas turmas. Houve também um problema com pagamento de funcionário, que, segundo a secretária, foi pontual e resolvido.

Durante a sessão, logo após a reunião do secretariado, os vereadores de oposição afirmaram que não participaram por entenderem que os esclarecimentos deveriam ter sido feitos em plenário e não em uma reunião apenas para parlamentares e imprensa. Diante disso, pediram a convocação das secretárias para, novamente, esclarecer os ocorridos. O pedido foi negado pela maioria dos vereadores, pois as secretárias já estiveram à disposição de todos naquele mesmo dia para sanar as dúvidas.

