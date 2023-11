UPA São José inicia implantação de projeto de telecardiologia

Equipes da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José participaram neste mês do primeiro treinamento técnico para a implantação de um sistema de telecardiologia com monitoria à distância por especialistas do Hcor, de São Paulo. A iniciativa é viabilizada pelo Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde)

A chegada do projeto “Boas Práticas na Atenção à Cardiologia e Urgências Cardiovasculares” na unidade vai garantir a melhoria no atendimento de pacientes com esse tipo de quadro. Para a capacitação e acompanhamento, que seguirão por mais um ano, a unidade recebeu materiais e equipamentos como eletrocardiógrafo, notebook e outros itens.

Quando um paciente chegar à UPA São José com problemas cardiológicos, ele será submetido ao exame, e o laudo será emitido em tempo real por especialistas do Hcor.

“Esta é uma importante ferramenta que irá aprimorar o atendimento de casos cardiológicos, qualificando ainda mais a assistência na UPA São José. E isso é de fundamental importância, considerando que as maiores taxas de mortalidade estão relacionadas ao sistema cardiovascular”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Este projeto contribui com instruções sobre orientação diagnóstica e condutas mais adequadas, uma vez que temos o suporte de especialistas altamente qualificados”, reforça a coordenadora da unidade, Janine Teles.

A UPA São José é administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana, assim como o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

O diretor técnico do HM, Ricardo Quintela, destaca a importância do apoio a projetos que buscam aprimorar a assistência voltada aos pacientes. “Teremos, com mais esse projeto viabilizado pelo Proadi-SUS, grandes benefícios aos atendimentos cardiovasculares na UPA São José. Agradecemos a Secretaria Municipal de Saúde pela oportunidade de participação”, afirma.

Projeto Boas Práticas – Proadi-SUS

O treinamento das equipes de saúde da UPA São José foi viabilizado por meio do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde). A capacitação é realizada graças a uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hcor, instituição que oferece conhecimento, suporte técnico e operacional para o projeto.

O Boas Práticas beneficia mais de 800 UPAs e Pronto-Atendimentos do País, ofertando à rede do SUS serviços de tele-eletrocardiografia, teleconsultoria cardiológica em arritmias e infarto, desenvolvimento profissional e implementação de diretrizes assistenciais em Síndrome Coronariana Aguda.

