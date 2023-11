Vereadores pedem 1min de silêncio por morto na Papuda

Ao menos dois vereadores da Câmara de

Santa Bárbara d’Oeste pediram 1 minuto de silêncio pela memória Cleriston Pereira da Cunha, que estava preso por participar dos atos do 8 de janeiro. Ele morreu de “mal súbito”, segundo o presídio.

Casimiro foi seguido pelo vereador bolsonarista Felipe Corá (Avante) e o presidente Paulo Monaro acatou o pedido. Foi feita também uma moção falando da morte de Cleriston.

No último domingo, evento esvaziado na avenida Paulista repleto de políticos bolsonaristas acusou o ministro Alexandre de Moraes e teve gritos de “Volta, Bolsonaro”.

Bolsonaro está inelegível até 2030 mas seus correlegionários sabem de sua força e seguem surfando na onda.

