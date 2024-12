Reforma tenta transformar Mercadão Americana em novo point da cidade

Mercadão em alta- A Prefeitura de Americana esteve à frente, em 2024, de uma obra importante para a preservação do patrimônio histórico e da memória da cidade: a revitalização do Mercado Municipal, que completou 65 anos de atividade em julho.

Com uma série de intervenções, o centro comercial foi remodelado com o objetivo de torná-lo ainda mais atraente e funcional para consumidores e comerciantes. As intervenções também recuperaram as cores originais do prédio, inaugurado em 1959.

A revitalização incluiu a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, jardineiras e espaço de convivência), instalação de piso de pedra portuguesa bege em toda a parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, retirada de toldos e coberturas atuais e substituição por outros padronizados (retos e retráteis), iluminação externa em LED e pintura viária.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOMO WHATSAPP

O projeto de reforma do Mercado Municipal foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contemplando a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, lembrou que a primeira ação da pasta, no início de 2021, foi dialogar com os comerciantes permissionários do Mercado Municipal e identificar as necessidades de melhorias.

Coragem pra mudar o Mercadão

“Foi necessário coragem da nossa equipe, porque o Mercadão sempre teve uma grande demanda de coisas a serem feitas. Fomos executando uma melhoria aqui, outra ali, sempre que possível, até chegarmos nessa revitalização tão significativa”, enfatizou Rafael.

A revitalização também viabilizou que todo o prédio fosse adaptado para a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como construção de rampas de acesso, eliminação de degraus, larguras adequadas de circulação e vagas preferenciais no estacionamento.

“O Mercado precisava mesmo de uma cara nova, e ficou bonito realmente. Tem que agradar o povo que vem para cá. Além de Americana, tem gente que vem de longe, tem gente que vem de Nova Odessa, Santa Bárbara, Limeira. E a gente vê que eles ficam felizes com as mudanças”, disse o comerciante Porfírio Neres Santana.

“Só tenho a agradecer imensamente a reforma no Mercado Municipal, que beneficiou não somente os comerciantes do local, mas principalmente o público frequentador, estimulando a compra num ambiente mais arejado, com pintura nova e estacionamento gratuito. Com certeza está contribuindo para o sucesso e crescimento de todos os permissionários. Valorizo todos os dias a revitalização que era nosso sonho”, afirmou o comerciante Reinaldo Estevan.

O Mercado Municipal de Americana fica na Rua Anhanguera, nº 55. Em agosto de 2010, ganhou o status de patrimônio sociocultural. Em setembro do mesmo ano, foi nomeado como Mercado Municipal “Luiza Padovani”, em homenagem a uma das mais tradicionais comerciantes do local. O centro comercial funciona de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos e feriados, das 6h às 12h.

SAIBA MAIS: Criminosos terminam no HM roubo no Werner Plaas