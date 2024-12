Espumantes na virada: "Pensei que ia ficar cega" diz jovem

Não tem quem não comemore a passagem de ano (virada) que vem regada de esperança por dias melhores, champanhe, vinho espumante e outras bebidas que fazem do estouro da rolha um momento mágico de confraternização.

A tradição faz do trauma ocular causado pela rolha da garrafa, uma das mais frequente emergência oftalmológicas nos hospitais especializados.

Não é para menos. Um artigo publica em 2023 no Britsh Journal of Ophthalmology, destaca que a rolha de espumantes atinge 80 km/hora e Pior: Muitos acidentes durante as festas acontecem em pacientes jovens.

“Quem não procura por atendimento imediato pode perder a visão” afirma o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier, primeiro hospital oftalmológico da América Latina.

Outros cuidados imediatos indicados pelo oftalmologista são: evitar tocar ou pressionar o olho afetado, não coçar ou esfregar os olhos nunca instilar qualquer colírio após um trauma ocular e interromper o uso de lente de de contato.

O oftalmologista que também é membro do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) conta que no final do ano passado atendeu a consultora comercial, Bruna Menezes, que chegou à consulta apavorada com a forte dor que estava sentindo no olho e porque viu no espelho que estava com hiposfagma, sangramento subconjuntival que embora impressione os pacientes não é grave e em alguns dias é absorvido

“Eu achei que ia ficar cega quando parei em frente ao espelho e vi que parte do branco de meu olho estava coberto de sangue”, afirma Bruna. Ela relata que além da dor no olho, sentia muita sensibilidade à luz e dor de cabeça. Por isso, começou a testar a visão, fechando um olho e depois o outro. A agonia aumentou. Percebeu que a visão do olho afetado além de distorcida estava bastante embaçada. “Pensei que ia ficar cega. Recuperei a visão, mas hoje tenho de usar colírio para glaucoma”, conta.

Queiroz Neto afirma que o trauma sofrido pela paciente causou um hifema, sangramento na câmera anterior entre a córnea e a íris que dificulta o escoamento do humor aquoso. A dor de cabeça e a sensibilidade à luz também estavam relacionadas ao glaucoma.

Medicamentos contraindicados

O especialista alerta que quem já sofreu uma contusão e teve diagnóstico de hifema no olho deve evitar o uso de medicamentos que afinem o sangue, entre eles a aspirina e os anti-inflamatórios não esteroides porque este medicamentos aumentam o risco de novo sangramento no olho que pode causar perda irreparável da visão.

Outras doenças de olho e virada

Queiroz Neto afirma que os traumas por rolha de espumantes ou outros agentes também podem causar:

Ceratite: Inflamação da córnea provocada pela lesão que facilita o acesso de vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Os sintomas são vermelhidão, fotofobia, ardência e visão turva. O tratamento com colírio incorreto, a exposição ao sol e o uso de lente de contato pode agravar ainda mais a condição. Para aliviar o desconforto só está liberada instilação de lágrima artificial sem conservante.

Catarata traumática que causa a súbita opacificação do cristalino, independente da idade da pessoa afetada. O único tratamento, ressalta, é a cirurgia que substitui o cristalino opaco por uma lente intraocular transparente.

Descolamento de retina: Desencadeado por deslocamento ou rasgo condições de alta emergência por poderem causar perda irreparável da visão. Queiroz Neto afirma que o terapia de primeira linha é a aplicação de laser por ser pouco invasivo e ter baixo risco de complicações, mas só é indicado logo após o trauma. Significa que adiar a busca por tratamento expõe a visão a cirurgias mais complexas e arriscadas, pontua.

Prevenção

As principais dicas do oftalmologista para prevenir traumas nos olhos na virada de ano são:

1. Cubra a rolha com um pano – Isso porque o pano forma uma barreira física que reduz a velocidade da rolha, permite o controle mais seguro da abertura da garrafa, controla a direção e diminui o impacto.

2. Mantenha na geladeira por três dias – Champanhe ou espumante quente liberam a rolha com mais força.

3. Incline a garrafa – Em um ângulo de 45 graus e longe das pessoas.

4. Segure a garrafa com firmeza – rotacionando sua base invés de retirar a rolha diretamente.

Com pequenos cuidados e atenção podemos festejar a virada de ano com saúde, finaliza.