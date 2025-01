Renata Fan acusada de fazer 'homofobia recreativa' com Pablo Vittar

Na noite de 14 de janeiro, a jornalista Renata Fan, da Band, gerou polêmica ao publicar no Instagram um meme comparando imagens suas e de Denílson com a de Pabllo Vittar, da Globo, em tom pejorativo.

Na legenda, afirmou: “Chorei de rir! Sempre serei do time da zoeira!”.

Críticas a Renata Fan

A publicação foi criticada como exemplo de homofobia recreativa, termo que descreve piadas ou atitudes que, embora apresentadas como humor, reforçam preconceitos e estereótipos contra pessoas LGBTQIAPN+, perpetuando marginalização e desrespeito, mesmo sem a intenção explícita de ofender.

Alane Dias será embaixadora de baile de máscaras durante o Carnaval do Rio

A estreia de Alane Dias no Carnaval do Rio de Janeiro ganhou mais um motivo para ser especial. A atriz será embaixadora da primeira edição do “Baile de Máscaras Jardim Tropical – entre flores e fantasia, o paraíso é real”.

O baila será promovido no Fairmont Rio, em Copacabana, em 7 de março. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14), durante coquetel com a presença de celebridades e da bateria da Acadêmicos do Grande Rio.

Realizado em parceria com o Camarote Arpoador, o evento vai abordar um tema muito importante para a artista: a Amazônia.

“Estou muito feliz em representar o evento, que já estreia de maneira tão significativa, tratando de uma das nossas maiores potências. Eu sou paraense e sempre faço questão de levantar a bandeira do meu estado e exaltar a nossa cultura, a nossa floresta. Já estou muito animada, tenho certeza que vai ser uma noite incrível”, afirma.

Para o coquetel, Alane apostou em um look feito de cristais rosé gold, trazendo como acessório as flores tropicais da Amazônia, além das tradicionais rosas vermelhas usadas nos figurinos das dançarinas de carimbó. O item, que tem grande simbologia para a atriz, vem sendo usado como um amuleto da sorte em seus figurinos dos ensaios da Grande Rio, escola de samba pela qual a artista vai desfilar como musa na Marquês de Sapucaí.

Através das cores verde e vermelho dos elementos, o visual que tem stylist de Aline Dias e foi confeccionado no Pará pelos estilistas Delacosta e Andrett também faz uma conexão com a agremiação de Duque de Caxias. Neste ano, a escola vai partir do tema “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós” para desbravar os mistérios dos rios e das florestas amazônicas no Sambódromo.

