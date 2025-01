Zé Jorge deixa sec de Educação em Nova Odessa

Professor Zé Jorge deixou o comando da secretaria de Educação de Nova Odessa esta semana. Tido como um dos principais articuladores políticos do governo, ele anunciou sua saída nas redes sociais.

O desgaste com os servidores da Educação e o tom adotado na divulgação do pagamento dos atrasados são apontados como os principais motivos da saída de Jorge.

Ele ainda não decidiu se vai seguir no governo. A parceria dele com o prefeito Leitinho deu muito resultado, mas agora um novo ‘encantador’ parece ter tomado conta do espaço na cidade.

Leia a ‘carta de despedida’ de Zé Jorge

NÃO ESTOU MAIS COMO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO!

Hoje, encerro um dos ciclos mais importantes da minha trajetória profissional e pessoal: o período em que tive a honra de servir como Secretário de Educação. Leia + sobre política regional

Saio deste cargo com a certeza de que demos o nosso melhor, mesmo diante de tantas adversidades. Acredito que o trabalho que realizamos seguirá gerando frutos, positivamente as próximas gerações.

Deixo o cargo, mas não o compromisso. Meu coração permanece onde sempre esteve: na educação, nas salas de aula, e no sonho de um futuro melhor.

Agradeço pela confiança e por todas as pesssoas que estiveram comigo nesse capítulo…

Com carinho, do Zé!

