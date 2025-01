O Torneio de Férias de Futsal deu início ao calendário oficial da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, cerca de 500 crianças e adolescentes estão envolvidos na competição, que promete incentivar o esporte e destacar novos talentos na cidade. Os jogos de Futsal são realizados nos períodos da manhã e da tarde nos importantes ginásios municipais: “Djaniro Pedroso”, na área Central, e “J.J. Bellani”, no Jardim Itamaraty.

Com um total de 38 equipes masculinas distribuídas nas categorias sub-08, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16, o Torneio também conta com a participação de quatro equipes femininas na categoria sub-14.

Nesta quarta-feira (15), será encerrada a primeira fase do torneio. As partidas finais estão programadas para acontecer na próxima segunda (20) e terça-feira (21). Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Seme @semesbo

“Toda população está convidada a prestigiar os jogos de futsal e apoiar nossa garotada que representam com dedicação as suas equipes. O Torneio de Férias é, sem dúvida, uma celebração do futuro do esporte barbarense”, frisou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan. “Também estamos com inscrições abertas para demais competições deste ano. Convido a todos para montar seu time e participar, complementou.

Competições esportivas de 2025 além do Futsal

A Seme segue com as inscrições para seis competições. Os interessados já podem retirar as fichas para o Campeonato Barbarense de Futebol de Base (Sub-20), Campeonato Barbarense de Futebol Amador Veteranos, Campeonato Barbarense de Futsal Amador Feminino Livre, Campeonato Barbarense de Futsal Amador da 2ª e 3ª divisões e Torneio de Férias de Vôlei Feminino e Masculino.

As fichas estão disponíveis na sede da Secretaria, localizada à Rua Prudente de Moraes, 250, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.

