Em meio à especulação sobre nova candidatura, o ex-vereador do Republicanos Renato Martins foi visitar esta semana o ex-prefeito Omar Najar (MDB).

O Republicanos de Renato deve apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Chico Sardelli (PL), mas ‘a base’ tem se mostrado descontente.

Leia + sobre política regional

O partido tinha como pré-candidato o empresário Ricardo Molina, que saiu da disputa e foi trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas.

A tarefa agora do comando do Republicanos e manter o time de pré-candidatos animado e unido em torno do projeto de ter bancada eleita este ano.

Renato Martins postou o que vai abaixo

Visitando o meu amigo e sempre prefeito Omar Najar. Que o Senhor o abençoe e me de sabedoria para ser o homem público que ele é!

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP