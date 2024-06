Tivoli recebe Cine Rodas, projeto de cinema e arte itinerante e inclusiva

Prepare-se para uma experiência cultural única e inclusiva! O Tivoli Shopping tem a honra de receber o projeto Cine Rodas, uma iniciativa itinerante que democratiza o acesso ao cinema e à arte de forma acessível, com uma carreta de 21 metros de extensão. Nos dias 29 e 30 de junho, das 18h30 às 21h, o projeto será realizado no estacionamento do shopping.

Criado em 2020, o Cine Rodas tem como objetivo levar a magia do cinema para as famílias de cidades pelo interior do Brasil e, atualmente, conta com uma estrutura pensada especialmente para pessoas com deficiência. Na Região Metropolitana de Campinas, o Tivoli Shopping foi escolhido como palco dessa jornada única e contará com o apoio do Instituto Pernas da Alegria, projeto social voltado às crianças, jovens e adultos com deficiências da região.

Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, enfatizou a importância do projeto: “Estamos entusiasmados em receber o Cine Rodas no Tivoli Shopping. Este projeto não só oferece entretenimento de alta qualidade, mas também promove a inclusão e democratiza o acesso à cultura. Acreditamos que iniciativas como esta enriquecem nossa comunidade, proporcionando oportunidades únicas de aprendizado e diversão para todos. Convidamos todas as famílias a participarem desta experiência incrível”, afirmou Paula.

Durante o evento, serão exibidos animações e curtas-metragens que abordam temas contemporâneos e de inclusão. Entre os destaques estão “Ian”, uma animação da Mundo loco CGI Ian Foundation que fala sobre paralisia cerebral; “Balú”, uma emocionante história sobre a amizade entre um menino e seu cachorro; “Folded Wish”, que retrata a jornada de duas irmãs gêmeas em busca da cura para uma doença fatal; “Cordas”, uma reflexão sobre o amor incondicional e a verdadeira amizade; e “La Bruxa”, uma divertida história sobre uma bruxa em busca do amor.

Enquanto aguardam as sessões de cinema, crianças, jovens e suas famílias podem visitar a Exposição Tapete Vermelho dentro da carreta. A mostra apresenta 10 cartazes inspirados em filmes clássicos do cinema, sendo totalmente acessível com um elevador para cadeirantes, cartazes táteis em Braille para deficientes visuais e audiodescrição disponível em todas as obras via QR Code. Também são disponibilizados fones de ouvido para pessoas com espectro autista e cadeiras adaptadas para nanismo, gigantismo e obesidade.

A palhaça Lilica, do Instituto Pernas da Alegria, comemorou a realização do evento. “É uma alegria imensa contribuir com essa iniciativa do Cine Rodas, em parceria com o Tivoli Shopping. Há 14 anos trabalho voluntariamente com pessoas com deficiência, e sei o quanto é importante proporcionar momentos de felicidade e integração para todos”, disse Lilica.

A idealizadora do projeto, Sueli Parisi falou sobre a iniciativa. “A parceria com o Tivoli e com a cidade de Santa Bárbara d’Oeste para o projeto Cine Rodas é um marco significativo. Estamos felizes em proporcionar uma experiência cultural acessível e inclusiva, levando cinema e arte para todos os moradores dessa cidade tão especial. Acreditamos que a cultura tem o poder de transformar vidas e estamos comprometidos em fazer essa transformação acontecer aqui”, comentou Sueli.

SERVIÇO

Projeto Cine Rodas, no Tivoli Shopping

Data: 29 e 30 de junho

Horário: das 18h30 às 21h

Local: Estacionamento do Tivoli Shopping

Horário da exposição: das 15h às 17h

