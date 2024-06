DAE instala nova bomba e reforça abastecimento de água na região da Cidade Nova

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste substituiu, na quarta-feira (19), a bomba principal do sistema de reservação e distribuição de água do reservatório elevado instalado no bairro Cidade Nova, na Zona Leste.

O novo equipamento possui uma potência maior e tem por finalidade aumentar a capacidade de bombeamento de água para o reservatório elevado em períodos de alto consumo para os bairros Cidade Nova, Jardim Pérola e Jardim Esmeralda, que estavam momentaneamente sendo afetados pela baixa pressão da água em horários de pico de consumo.

Outras melhorias estão sendo preparadas para a Estação de Reservação da Cidade Nova e devem proporcionar mais estabilidade e possibilidades para futuras expansões.

