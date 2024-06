Americana participa do 90º Fórum Paulista de Mobilidade Urbana

Americana participa do 90º Fórum Paulista de Mobilidade Urbana nesta quinta (20) e sexta-feira (21), em Ribeirão Preto. Organizado pela Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) e coordenado pelo Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, o evento reúne gestores públicos e profissionais do setor de 50 cidades do Estado de São Paulo.

O município está representado pelos servidores municipais da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) Rachel Pessoa, Fernanda Paro e Adilson dos Santos.

“Esse fórum é muito importante para os nossos servidores que trabalham diretamente com mobilidade urbana. São trocas de experiências com gestores de outros municípios, palestras sobre diversos temas relacionados à mobilidade urbana”, destaca o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A edição do fórum debate temas como a evolução da mobilidade elétrica e energia limpa; programas de segurança viária; novas soluções para a mobilidade urbana; projeto Faixa Azul; receitas acessórias para o sistema de transporte coletivo urbano; e ampliação de competência fiscalizatória dos municípios.

