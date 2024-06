Willian com Lula pela Policlínica de Sumaré

O Ministério da Saúde liberou os recursos para a construção da Policlínica de Sumaré. O anúncio foi realizado pelo vereador e pré-candidato a prefeito, Willian Souza, em suas redes sociais. A solicitação foi realizada pelo parlamentar sumareense durante encontro com o Presidente Lula, em Brasília.

A policlínica de Sumaré será construída na região da Estrada do Barreiro, no Real Park. O custo total estimado é de R$ 30 milhões de reais, sendo R$ 17 milhões para a construção e o restante para compra de equipamentos. Neste primeiro momento, foi liberado o valor para construção da policlínica. Em seguida, o Ministério da Saúde liberará o recurso referente aos equipamentos.

“a Policlínica de Sumaré oferecerá diversos exames de pequenas, médias e grandes complexidades para os moradores da nossa cidade. Isso vai desafogar a fila de exames e diminuir o tempo que as pessoas esperam na fila! Por isso é mais uma importante conquista do nosso mandato junto com o deputado federal Carlos Zarattini para a cidade de Sumaré, que tanto amo e que quero sempre ver o melhor”.

A policlínica é o 8º anúncio de conquista feito pelo vereador desde janeiro de 2023. De lá até o presente momento, Willian trouxe para Sumaré 2 CAPS (1 infantil e 1 adulto), 3 UBS’s, reforma da USF Maria Antônia e do Nova Terra, além de recursos para custeio dos serviços prestados nas unidades de saúde.

“Todas as conquistas anunciadas são fruto da ótima relação que tenho com o Presidente Lula, todo o governo federal e a bancada de parlamentares na Câmara e no Senado. Essa parceria tem contribuído e vai contribuir ainda mais para elevar o patamar de Sumaré”, pontou o vereador e pré-candidato a prefeito, Willian Souza.

