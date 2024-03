O Rio Branco não conseguiu engatar

sequência de vitórias na Série A4 do Campeonato Paulista de Futebol e ficou no 0-0 em casa com o Barretos na tarde deste sábado em Americana. O time trocou de treinador e venceu na última rodada, mas esta tarde não repetiu o bom desempenho.

O resultado não foi positivo para o Tigre que vai para as últimas rodadas precisando somar pontos para avançar para o octogonal decisivo.

O Rio Branco soma agora 18 pontos e ainda faltam 3 rodadas para a definição dos 8 times que avançarão para a busca do acesso para a série A3 do ano que vem.

