3ª Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara começa neste domingo

A 3ª edição da Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara d’Oeste começará neste domingo (17) na Estação Cultural da Fundação Romi, com participação de 50 artesãos de Santa Bárbara d’Oeste e região em Feira de Artesanato. Para fomentar a economia e estimular a geração de renda, a iniciativa será das 8 horas às 12h30, reunindo expositores que comercializarão peças em crochê, costura criativa e artística, madeira de reaproveitamento, marchetaria, feltro, bolsas, terrários, kokedamas, quadros, decoupage e MDF, dentre outras técnicas artesanais, além de diversas delícias gastronômicas.

Em alusão ao Dia Municipal do Artesão, comemorado no dia 19 de março, e atendendo a Lei Municipal nº 4.112, a Semana tem por finalidade incentivar o comércio de artesanato, bem como a valorização do artesão e sua importância para a economia criativa local e é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Casa do Artesão, Estação Cultural, Fitas Progresso e SEBRAE.

Entre as ações, a Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara d’Oeste realizará também palestras destinadas à especialização dos artesãos, oficinas de artesanato em diversas técnicas artesanais ofertadas pelos artesãos credenciados na Casa do Artesão e pela Fitas Progresso ao público em geral, além da realização de visita técnica destinada aos artesãos barbarenses.

Serviço:

Feira de Artesanato da Semana Municipal do Artesão

Data: 17 de março (domingo), das 8 horas às 12h30

Local: Estação Cultural da Fundação Romi (Avenida Tiradentes, 2, Centro)

Participantes:

– Aline Cardoso – laços, tiaras, xuxinhas e presilhas

– Amanda Prates – mandalas e velas

– Ana Rosa – bonecas bebê reborn

– Angelina Rodrigues – fontes de água e peças de cerâmica

– Antônio Carlos – vasos, porta temperos, porta guardanapos em madeira

– Antônio Damiani – caixas, quadros, porta objetos em madeira e arranjos florais

– Aristides Neto – terrários, mini jardins e kokedamas

– Carla Eliane – brigadeiros, pão de mel, palha italiana e bolo no pote

– Carlos Henrique – jardineiras, abridores e pingômetros em madeira

– Carlos Magalhães – acessórios em pedras naturais

– Carlos Roberto – esculturas e acessórios utilitários em ferraduras

– Célia Caprara – bolsas, porta níquéis e mochilas

– Célia Cardoso – costura criativa

– Celso Pupin – estátuas em epóxi, biojoias e filtro dos sonhos

– Cilas Coutinho – doces caseiros, cocadas, quebra-queixo, doce de leite, coquinho e churros

– Cleusa Leme – pintura em panos de prato e peças decorativas

– Daniela Pavani – roupinhas infantil, calcinhas, laços e babador

– Daniza Benecase – guirlandas, bolsas, fantoches, pedagógicos e dedoche

– Denize Aparecida – bichinhos em tecido e enxoval de bebê

– Edemir Carlos – chaveiros, suporte para celular e vasos e floreira

– Edma de Souza – acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos

– Eleni Mendieta – doces de abóbora, sagu e bala baiana

– Fátima Moura – bonecos de pano, panos de prato e acessórios de cabelo

– Fernanda Brasil – velas, difusores e home spray

– Gessy Gonçalves – espetos, tortas e bauru

– Graziela Cristina – pratos e porcelanas decoradas e caixas



– Jhenifer Rodrigues – laços e acessórios adulto e infantil

– José Costa – chinelos customizados

– Julia Wagner – luminárias em pote de vidro com diversos temas e esculturas em biscuit

– Karina Romagnolo – pintura em xícaras, mandalas e jogo de café

– Leonice dos Santos – chinelos customizados

– Letícia Aguiar – bonecos amigurumi, tapetes e bolsas

– Luiza Helena – sapatos bebê em crochê, imagens sacras e personagens em amigurumi

– Marcos Vieira – jogos, máscaras, porta objetos em madeira

– Marcio Robson – acessórios em prata, pedras e madeira

– Maria de Fátima Toledo – bolsas, carteiras e porta moedas

– Maria de Nazaré Piedade – acessórios em capim dourado

– Maria Eugênia – caminho de mesa, panos de prato, toalhas e porta objetos

– Maria Socorro – acessórios em macramê, pedras naturais, couro e sementes e filtro dos sonhos

– Marcilene Coutinho – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras e porta objetos

– Marisa Yukiko – bonecos amigurumi personagens, sacras e esotéricas e mandalas

– Paulo Couto – porta objetos, oratório, chaveiros e acessórios em pedrarias

– Rafaele Albertine – sabonete, shampoo e escalda pés

– Regina Bassani – cadernos e agendas, papelaria personalizada

– Rosely Wagner – toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê

– Sérgio Fronza – bonecos de pano, necessaires, bolsas e porta níquéis

– Sueli Vanicoli – pintura em canecas e xícaras

– Suzana Chiquetto – bonecos em amigurumi personagens, safari e bonecas

– Tania Amianti – bonecos em amigurumi, macramê e chaveiros

– Vilma Moraes – laços, roupas, bonés e bandanas para PETs

Confira as demais datas da programação:

– Palestra “Seja uma empresária criativa no mundo dos negócios”

Data: 18 de março (segunda-feira), das 13 às 17 horas

Local: Museu da Imigração (Rua João Lino, 371, Centro)

Em parceria com o Sebrae Aqui, no Museu da Imigração, a palestra presencial trará o tema: “Seja uma empresária criativa no mundo dos negócios”, em comemoração ao Mês da Mulher.

Sinopse: Junte-se ao movimento transformador do empreendedorismo feminino! Celebre conquistas, enfrente desafios e inspire-se com mulheres determinadas que moldam um futuro mais brilhante. Descubra o poder das histórias de sucesso, de inovação e de impacto social positivo. Seja parte dessa jornada de empoderamento, contribuindo para um mundo mais inclusivo e próspero.

A inscrição poderá ser feita pelo link: https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/30399549

– Oficina de Artesanato – Fitas Progresso “Customização de Bolsa com Flores de Fitas” | Oficineira: Silmara Godoi

Data: 18 de março (segunda-feira), das 19h30 às 22 horas

Local: Centro de Atendimento ao Turista – CAT de Santa Bárbara d’Oeste (Rua João Lino, 362, Centro)

Como parte da programação, a Semana receberá a oficina gratuita Fitas Progresso. As inscrições serão feitas de forma presencial no CAT, até o preenchimento das vagas, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17 horas. Ao todo serão 25 vagas. Todo material necessário para realização dessa oficina será fornecido pela Fitas Progresso – empresa líder do mercado brasileiro de fitas têxteis.

– Palestra “Seja uma mulher que deixa sua marca, construa ela!”

Data: 20 de março (quarta-feira), das 13 às 17 horas

Local: Museu da Imigração (Rua João Lino, 371, Centro)

Em parceria com o Sebrae Aqui, no Museu da Imigração, a palestra presencial trará o tema: “Seja uma mulher que deixa sua marca, construa ela!”.

Sinopse: Ser uma mulher que deixa sua marca é criar uma narrativa autêntica e inspirada. Envolva expressar suas paixões, valores e conquistas de forma consistente. Construir sua marca pessoal significa deixar um legado duradouro, impactando positivamente a vida de outras mulheres e inspirando-as a seguir um caminho semelhante. É ser autora de sua própria história e encorajar outras mulheres a fazerem o mesmo, desafiando barreiras e criando um legado inspirador.

A inscrição poderá ser feita pelo link: https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/30399710

– Palestra “Seja o reflexo das habilidades essenciais da mulher empreendedora”

Data: 22 de março (sexta-feira), das 13 às 17 horas

Local: Museu da Imigração (Rua João Lino, 371, Centro)

Em parceria com o Sebrae Aqui, no Museu da Imigração, a palestra presencial terá como tema: “Seja o reflexo das habilidades essenciais da mulher empreendedora”.

Sinopse: Destaque-se como uma empreendedora multifacetada, refletindo as habilidades essenciais que impulsionam o sucesso nos negócios. Nossa abordagem apoia mulheres empreendedoras como você, capacitando-as com liderança proativa, habilidades de inovação, resiliência e uma mentalidade adaptável. Oferecemos orientação para tomar decisões estratégicas, assumir riscos calculados e cultivar colaborações estratégicas.

A inscrição poderá ser feita pelo link: https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/30400034

– Oficinas de Artesanato Casa do Artesão “Café com Arte”

Data: 23 de março (sábado)

Local: Centro de Atendimento ao Turista – CAT de Santa Bárbara d’Oeste (Rua João Lino, 362, Centro)

Os artesãos credenciados na Casa do Artesão ministrarão oficinas gratuitas de artesanato, com diversas técnicas, podendo ser realizadas também por moradores de fora do Município, conforme a demanda e classificação de cada oficina, em turmas de, no máximo, 10 alunos. Ao todo serão 10 oficinas, contemplando as técnicas de Crochê Amigurumi, Macramê, Costura em feltro, Crochê e Montagem com fitas.

As inscrições serão abertas no dia 5 de março de forma presencial no CAT, na Rua João Lino, 362, no Centro. Haverá a venda opcional e em valor simbólico dos kits de material para cada oficina. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp ou telefone: (19) 3455.7000.

Confira as oficinas oferecidas na Casa do Artesão com inscrições abertas:

Oficina: Saquinho para Bombons

Artesão oficineiro: Sérgio Fronza

Técnica artesanal: Costura em feltro

Horário: das 8h30 às 10 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 5

Oficina: Colar de pedra

Artesã oficineira: Edma de Souza

Técnica artesanal: Macramê

Horário: das 9 horas às 10h30

Nível de aprendizagem: Iniciante

Valor do Kit de material: R$ 15

Oficina: Flores de Crochê

Artesã oficineira: Marisa Yukiko

Técnica artesanal: Crochê

Horário: das 9 horas às 10h30

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 15

Oficina: Porta Garrafa de Água

Artesã oficineira: Marisa Yukiko

Técnica artesanal: Crochê

Horário: das 10h30 às 12 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 18

Oficina: Coelho Coração

Artesão oficineiro: Sérgio Fronza

Técnica artesanal: Costura em feltro

Horário: das 10h30 às 12h30

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 10

Oficina: Laço duplo com gravatinha

Artesão oficineiro: Silvaneide Ferreira

Técnica artesanal: Montagem em fitas

Horário: das 10h30 às 11h30

Nível de aprendizagem: Iniciante

Valor do Kit de material: R$ 8

Oficina: Coelhinho porta bombons

Artesã oficineira: Suzana Chiquetto

Técnica artesanal: Crochê amigurumi

Horário: das 11 às 13 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 10

Oficina: Laço Catavento com gravatinha

Artesão oficineiro: Silvaneide Ferreira

Técnica artesanal: Montagem em fitas

Horário: das 13 às 14 horas

Nível de aprendizagem: Iniciante

Valor do Kit de material: R$ 8

Oficina: Flores de Crochê

Artesã oficineira: Marisa Yukiko

Técnica artesanal: Crochê

Horário: das 13 horas às 14h30

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 15

Oficina: Porta Garrafa de Água

Artesã oficineira: Marisa Yukiko

Técnica artesanal: Crochê

Horário: das 14h30 às 16 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Valor do Kit de material: R$ 18