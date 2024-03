Moradora de Americana desaparecida é encontrada sem vida

O corpo de Mônica Matias de Paula, de 33 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (15) em uma área rural às margens da estrada vicinal Janette Fonseca dos Santos Candiotto, em Limeira. Ela estava desaparecida desde o dia 4 de março.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, trabalhadores rurais encontraram um corpo e acionaram a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais verificam que se tratava de um corpo do sexo feminino, já em avançado estado de decomposição.

A irmã de Mônica reconheceu o corpo devido às tatuagens. Ela deixa dois filhos, de 7 e 13 anos.

O caso foi registrado como morte suspeita.

