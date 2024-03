Prefeito Chico entrega revitalização da Praça do Hospital São Francisco

O prefeito Chico Sardelli entregou a revitalização da Praça Francisco Matarazzo, em frente ao Hospital São Francisco, na manhã deste sábado (16), acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi. As benfeitorias foram viabilizadas por meio do projeto de adoção de espaços públicos, acordado entre a Prefeitura de Americana e a Associação Americanense de Saúde, mantenedora do hospital.

“A nossa cidade guarda uma relação especial com o Hospital São Francisco. Antes de termos toda a estrutura que hoje está disponível no município, nos sistemas público e particular, o São Francisco já estava aqui, como uma pedra fundamental do serviço de saúde para a população de Americana. E nisso a Praça Francisco Matarazzo se tornou um ponto de encontro tradicional. Nos alegra muito o resultado dessa parceria para recuperação da praça”, disse o prefeito Chico.

As intervenções realizadas oferecem mais bem-estar e qualidade de vida para as pessoas que passam pela praça. Além do conforto térmico natural proporcionado pela arborização, as obras garantiram a presença de conceitos de sustentabilidade e acessibilidade. O piso intertravado que foi instalado permite a absorção da água no solo. A iluminação agora é toda em lâmpadas de LED, mais eficientes energeticamente. A Prefeitura acompanhou o processo desde o início, com a análise e emissão das autorizações para as obras.

O presidente do Hospital São Francisco, Douglas Apparecido Guzzo, destacou um dos traços que marcam a trajetória de 82 anos da instituição e que foi fundamental para as melhorias. “Em todo esse período sempre contamos com a colaboração da população americanense, por meio de doações, contribuições de empresários, iniciativas coletivas para arrecadação de fundos. Essa dedicação à comunidade está aqui também na revitalização dessa praça tão importante para todos nós”, destacou o gestor, que lembrou que mais de 120 mil nascimentos ocorreram no hospital desde a fundação.

Durante a cerimônia, o empresário Roberto José Faé representou todos os doadores que contribuíram para as melhorias executadas na praça, além de outros ambientes do hospital. Entre eles, o prédio anexo do Centro Clínico de Diagnósticos, que foi inaugurado após a entrega da revitalização, com a presença das autoridades municipais.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, os vereadores Lucas Leoncine, Thiago Martins, Marcos Caetano, Leco Soares e Leonora Périco, os secretários municipais Fabio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e Luiz Carlos Cezaretto (Habitação e Desenvolvimento Urbano), e o presidente da Fusame (Fundação da Saúde de Americana), Fabio Beretta Rossi.