Ronildo Alves Bomfim pede ajuda após esposa ter sofrido AVC

Ela sofreu o acidente no dia 17 de setembro e se encontra desde então internada e acamada no hospital. A esposa já passou por uma cirurgia no cérebro.

A esposa paralisou do ombro pra baixo. Ele agradece a ajuda que receberam durante este primeiro período.

Os dois possuem 3 filhos, sendo um de apenas 8 meses, 2 anos e meio e outra de 6 anos. Somente ele trabalha e afirma no vídeo abaixo que os gastos são altos e constantes.

Veja abaixo como ajudar a família.

Olá grandes amigos, segue os dados que vocês pediram para ajudar a nossa família

● Pix cpf 013.192.165.79

● Ronildo Alves Bomfim

● Banco Itaú

● Contato 19 993467862

Muito Obrigado, Deus abençoa sempre!!!

