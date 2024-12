Vídeo mostra policial disparando após ser atropelado no centro

A influenciadora +18 Emanuelly Raquel anunciou que está entrando em uma nova plataforma para divulgar suas criações de conteúdo. Dessa vez, a beldade estará no Close Fans a partir do dia 5 de dezembro e divulgará o link através das suas redes sociais.

Dona de um corpo invejável e curvas de tirar o fôlego, a catarinense atendeu o pedido de milhares de seguidores que sempre pediram para que ela entrasse nessa plataforma. Emanuelly resolveu abrir seu perfil em uma das plataformas mais acessadas do momento.

Famosa por realizar o fetiche dos seus fãs, Emanuelly avisou que continuará entregando muita variedade na criação de conteúdo. “Prometo continuar com minha variedade de conteúdos exclusivos. Com muitos cosplays e realização de fetiches que meus fãs me pedem todos os dias nas outras plataformas”, relata.