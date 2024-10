Rosa do Bem: Começa contagem regressiva para a 14ª Caminhada Por Amor à Vida

Americana já está na contagem regressiva para a 14ª edição da Caminhada Por Amor à Vida, uma realização do Rosa do Bem, que acontece no dia 20 de outubro, com concentração a partir das 8h, na Avenida Brasil, em Americana. A saída para a caminhada será às 9h, novamente do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Durante todo o ano, as ações do Rosa do Bem são mantidas com recursos da Di Grecco, da empresária Maria Fernanda Grecco Meneghel, que é presidente do instituto. “Mas a nossa caminhada se tornou um grande evento e, em outubro, temos importantes parceiros que nos ajudam nesta ação de conscientização”, explicou Fernanda.

Nesta edição, os parceiros de todos os anos do projeto continuam participando: Walfran, Di Grecco, Suzano, Supermercados São Vicente, Lojas Kacyumara, Sanfarma, House Jeans, Ameripan, Fótica, Argos, Time Os Migué e Beppo.

Também entraram novos parceiros, que já acompanhavam o Rosa do Bem em outras ações: a FAM (Faculdade de Americana) e a Seo Fritz Móveis. A divulgação oficial é realizada mais uma vez pela Rádio Vox 90 e também acontece por meio dos demais veículos de comunicação.

“Nossa gratidão a todos os nossos parceiros que permitem que nossa caminhada seja esse grande sucesso todos os anos, que nossos passos pela vida ecoem muito além da Avenida Brasil”, destacou Fernanda.

Para realizar as atividades com as mulheres que fazem parte do grupo durante o ano todo, o Rosa do Bem conta com o apoio e parceria da FAM, Sesi e das profissionais Deise Carli (professora de ioga), Tatiana Seleguini (nutricionista), Gisele Bertin (fonoaudióloga), Sabrina Colpani (educadora física), Daniela Ferro (dermatologista), entre outros amigos e parceiros.

Troca da camiseta

Para ter uma camiseta no dia do evento é preciso trocar 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) pelo vale nos seguintes locais:

• House Jeans – Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa

• Ameripan – Rua Josias Silveira de Camargo, 25

• Fótica (Loja 1 – Praça Comendador Miller, 24 ,Loja 2 – Av. Cecilia Meireles, 326 – Zanaga; Loja 3 – Av. Dr. Antonio Lobo, 341; Loja 4 – Av. Maranhão 1065 – Praia Azul; Loja 5 – Av. Cillos – 2200; Loja 8 – Rua General Osório, 528 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste)

• Fundo Social de Solidariedade de Americana – Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória.

• Supermercados São Vicente (nas seguintes unidades: Rua João Bernestein, 630 – São Vito; Rua Tamoio, 495 – Vila Santa Catarina; Rua Evaristo Batistuzzi, 285 – Jardim Brasil).

A caminhada faz parte das ações da campanha de 2024 do Rosa do Bem de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

A troca do vale pela camiseta começa às 8h, no dia 20, no local do evento, em estrutura que será montada dentro do CCL, como nos anos anteriores. Na sequência, às 9h, todos sairão juntos nos passos pela vida.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, a caminhada e as outras ações realizadas no mês de outubro buscam chamar a atenção de todos por uma atitude pela vida. “Quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não tem dia, não tem hora, ela precisa tomar uma atitude por amor à vida. Nossa campanha é justamente isso, um alerta, um impacto. Que se acenda uma luz dentro de cada um e se pergunte o que tem feito pela própria saúde, qual atitude está tomando pela qualidade de vida”, afirmou.

Outras ações

A campanha deste ano conta ainda com a realização de 600 exames gratuitos de mamografia pela carreta do Hospital de Amor, durante o mês de outubro; a iluminação rosa da Avenida Brasil; palestras e entrevistas sobre o tema.

Também será realizado o evento “Tributo à Vida”, no dia 7 de outubro, às 19 horas, no Teatro Municipal, celebrando a abertura da campanha, com apresentação dos “Os Pitais”. A banda sem formação fixa reúne músicos renomados do rock nacional, de várias gerações, que tocam em hospitais, abrigos e ONGs.

Fazem parte dos Os Pitais Kiko Zambianchi, um dos maiores nomes da música brasileira; André Frateschi, atual vocalista da banda Legião Urbana; Leoni, fundador e compositor de memoráveis hits do Kid Abelha; Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura; além de músicos de bandas relevantes do repertório nacional, como NX Zero, Cachorro Grande e Raimundos.

O público pode trocar o ingresso por um pacote de fralda infantil (M, G ou GG), na bilheteria do Teatro Municipal. A arrecadação será doada ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.