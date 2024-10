Últimas pesquisas trazem Rafael Piovezan e Chico Sardelli reeleitos

As últimas pesquisas eleitorais divulgadas nesta sexta-feira trazem os prefeitos de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL) e o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), como reeleitos para o 2º mandato, caso as eleições fossem hoje.

SANTA BÁRBARA D’OESTE

A pesquisa que traz os dados de Santa Bárbara d’Oeste foi realizada pelo Instituto Ágili e divulgada pelo TodoDia. Nela, Rafael aparece com 47,30% das intenções de voto, seguido por Dr. José (União) com 32,7%, Eliel Miranda (PSD) com 7,3% e Vanderlei Larguesa, do PT, com 2,2%. A porcentagem de eleitores que não votariam em nenhum candidato é de 4,9%. Não souberam ou não quiseram responder 5,6%.

Pesquisa

Foram entrevistados 450 eleitores moradores de Santa Bárbara d’Oeste maiores de 16 anos, entre os dias 26 e 30 de setembro. Foi utilizada a aplicação de questionário estruturado, com entrevistas por telefone, junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro é de 4,6 pontos percentuais, para mais ou para me

Leia + sobre política regional

AMERICANA

Já a pesquisa com os dados de Americana, realizada pelo DATAECO e divulgada pelo Portal de Americana, Chico Sardelli (PL) tem 60,8% das intenções de voto, seguido por Maria Giovana (PDT), com 20,2%. O terceiro colocado é o engenheiro Ricardo Pascote, que registra 4,8%. Além disso, 5,0% dos entrevistados afirmaram estar indecisos, enquanto 9,2% declararam que não votariam em nenhum dos candidatos ou anulariam o voto.

Pesquisa

A pesquisa encomendada pelo Portal de Americana, custeada com recursos próprios, e realizada pelo Instituto de Pesquisas Dataeco ouviu 600 entrevistados entre os dias 29 de setembro a 3 de outubro de 2024. As entrevistas foram realizadas por telefone, com eleitores de 16 anos ou mais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº SP-06967/2024.. A margem de erro é de 4,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.