Candidato a vereador quer conversão livre nos semáforos de Americana

O especialista em trânsito e candidato a vereador, Bira da Autoescola (PDT), confirmou a possibilidade de apresentar um amplo projeto de conversão à direita nos semáforos da cidade, mesmo quando o sinal estiver vermelho. Caso eleito no próximo domingo, ele pretende protocolar a proposta na Câmara Municipal já em janeiro de 2025.

O tema ganhou destaque após estudos divulgados pelo candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) apontarem que a liberação pode reduzir o trânsito em até 22%. De acordo com o artigo 44-A do Código de Trânsito Brasileiro, essa medida já é permitida, desde que a prioridade seja sempre do pedestre antes da conversão.

Nos Estados Unidos, esse formato já é adotado e Americana segue essa tendência com alguns pontos em “experimento”. Na Avenida Brasil, por exemplo, pelo menos dois pontos estão em prática.

“Os pontos que já possuem a conversão estão mal sinalizados, e o trânsito de Americana deve ser debatido e fiscalizado amplamente. Estou me colocando à disposição para contribuir com essa cidade que tanto amo,” disse Bira, que além de ser candidato é presidente da ABRAUTO (Associação Brasileira de Autoescolas).