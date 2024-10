Verbas conquistadas para Americana viram principal aposta de Levi Rossi

O candidato a vereador de Americana Levi Rossi (PRD), mesmo sem mandato, conquistou para a cidade de Americana verbas que somam aproximadamente R$18 milhões.

Os recursos intermediados por Levi foram para a área da saúde R$1.250.000,00 e infraestrutura R$600 mil. O valor irá custear consultas com especialistas e procedimentos médicos como exames através do consórcio que atende o Município, em especial nos mutirões que a Secretaria Municipal de Saúde organiza aos finais de semana. Na infraestrutura, será investido em mobilidade e melhorias em algumas ruas e avenidas.

A outra verba, no valor de R$16,2 milhões, será investido no aeroporto da cidade, que é a principal porta do desenvolvimento do município.

As melhorias que serão realizadas com o montante, contemplam o alargamento da pista de pouso e decolagem, além da recuperação da faixa de pista e pátio de aeronaves, drenagem, regularização de áreas de segurança e auxílios à navegação aérea, entre outras melhorias. A nova infraestrutura permitirá a ampliação da operação de aeronaves da aviação geral até o código 2C, de aeronaves modelo ATR42.

Os recursos foram intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, atendendo a pedido do então administrador do aeroporto de Americana, Levi Rossi.

“O movimento no Aeroporto de Americana vem crescendo a cada dia. E depois de muitos anos, estamos conquistando esse importante recurso que vai impactar diretamente nas operações, atraindo novas aeronaves e intensificando a chegada de novas empresas. Esse é um momento histórico para Americana, após muitos anos de trabalho em conjunto com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o deputado Cezinha de Madureira, e as secretarias de Obras e Convênios”, comemorou o administrador do aeródromo, Levi Rossi.