Roubou City e foi pego em N Odessa; ainda teve tráfico

Durante patrulhamento de rotina no último dia 19/08/2024, uma equipe da GM (Guarda Municipal) de Nova Odessa recebeu a informação que um veículo Honda City que havia sido furtado na cidade vizinha de Americana estaria abandonado no Jardim Bela Vista, em Nova Odessa.

Uma equipe se deslocou até o local e visualizou o veículo estacionado no cruzamento das ruas João Peterlevitz com Professor Carlos Liepin. O proprietário do veículo compareceu no local e confirmou que seu veículo tinha sido furtado no último dia 15/08, no Jardim São Luís, em Americana. A vítima agradeceu o empenho da GCM em recuperar seu carro, pois não possuía seguro automotivo.

FLAGRANTE DE TRÁFICO além do City

Já na manhã da quarta-feira (21/08/2024), em patrulhamento direcionado no entorno da Praça Doutor Cezar Ladeia, no Jardim Santa Rita, visando oferecer segurança para as famílias que frequentam o local, uma equipe da Guarda Municipal de Nova Odessa “visualizou um indivíduo que começou a correr ao notar a presença da viatura, sendo imediatamente alcançado pela equipe”.

“Realizada busca pessoal, foi encontrada na cintura do indivíduo uma embalagem com 14 porções de uma substância análoga a cocaína e próximo ao local que ele estava, mais 4 embalagens com 14 porções cada da mesma substância, totalizando 70 porções.

O indivíduo de 19 anos, morador da cidade de Americana, confessou que estava traficando, pois estava ‘precisando de dinheiro’. Foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado para a autoridade policial, que ratificou a prisão, permanecendo o mesmo à disposição da Justiça”, completa o relato da GCM.

