Vídeo mostra atitude racista de mulher no metrô do Rio de Janeiro.

Os usuários reclamam que ela tirou foto de uma outra passageira e ainda falou pra ela ‘lavar o cabelo’.

A mulher refuta e diz que fai apagar a foto, mas ainda segue reclamando o que considera ser falta de respeito por não poder sentar no trem lotado.

Filha de ídolo do Flamengo, Ana Petkovic, muda visual e lança aposta musical Pop

“Enfeitiçar” é a nova aposta musical Pop que será lançada nesta sexta-feira (17) pela filha de Dejan Petkovic, um dos maiores ícones do Flamengo. Ana Petkovic repaginou o visual e a carreira para mostrar mais brasilidade e sensualidade com a sua música. “Enfeitiçar” é a nova aposta musical Pop que será lançada nesta sexta-feira (17) pela filha de Dejan Petkovic, um dos maiores ícones do Flamengo.repaginou o visual e a carreira para mostrar mais brasilidade e sensualidade com a sua música.

“Esse é um lado mais sexy, poderoso, ousado e sagaz meu que sempre existiu, mas que, desde que comecei a cantar, nunca mostrei tão explicitamente assim. Agora foi o momento perfeito para trazer essa nova cara do meu trabalho, na verdade eu nunca fui santinha“, conta Ana.

A faixa, produzida na Mousik, com produção musical de Stefan Baby, é o lead single do seu novo EP “Lâmia”, que conta com a direção criativa de Nídia Aranha, onde Ana entra de cabeça no Pop, trazendo também ritmos, como reggaeton, trap e afrobeat.

“Eu compus essa música em um momento de muita autonomia e autoconhecimento, uma fase em que todas as mulheres passam, não é questão apenas de ‘enfeitiçar’ os homens, mas de usar esse poder para ter poder sobre si mesma e no meu caso eu tenho os dois“, afirma Ana sobre inspirar outras mulheres.

De filha de ícone do Flamengo a diva Pop: Conheça Ana Petkovic, a nova aposta do Pop brasileiro

Ana Petkovic tem 26 anos e recentemente foi naturalizada brasileira, o que contribuiu para reforçar a sua identidade com o país. Filha de um dos maiores astros da história do Flamengo, Dejan Petković, Ana nasceu em Madri, mas foi criada desde muito cedo no Rio de Janeiro e canta e compõe em português, inglês, espanhol e sérvio, além de tocar piano e guitarra.

Em 2017, lançou o seu primeiro álbum musical, com músicas mais voltadas para o MPB, mas com seu novo alter ego “Lâmia”, que a cantora encarna em seu novo projeto, Ana vai mostrar uma face mais sensual e empoderada do seu trabalho.

“Estava mais do que na hora de mostrar mais de quem eu sou para o mundo, e nada melhor que fazer isso da forma que faço melhor, cantando“, conta Ana.

