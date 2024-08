Hora do Horror do Hopi Hari bate recordes e registra aumento de 75% de público na primeira semana de evento na comparação anua

A temporada 2024 da Hora do Horror no Hopi Hari iniciou com números impressionantes. Durante a primeira semana, o evento recebeu 34.061 visitantes, um crescimento de 75% em comparação ao mesmo período de 2023. Apenas no dia da estreia, o aumento foi de 25% em relação ao ano anterior. Com esses resultados, a expectativa é de que o evento atraia cerca de 400 mil pessoas até o final da temporada.

Sobre o evento:

A edição de 2024 da Hora do Horror, o maior evento de horror da América Latina, teve início na sexta-feira, 16 de agosto. Em sua 23ª edição, o tema “XIV – O Mais Real de Todos os Medos” leva os visitantes a uma experiência imersiva única, recriando um ambiente sombrio inspirado no século XIV. O destaque deste ano é o “Reinado de Cliff”, um túnel com aproximadamente 300 metros de extensão, o maior percurso já visto na história do evento. A programação segue até o dia 4 de novembro.

O parque foi transformado em um cenário aterrorizante medieval, inspirado na lenda do monarca fictício Cliff XIV, cujo reinado foi marcado por uma maldição devastadora. Durante a visita, o público será transportado para um reino assolado por pragas, enfrentando cavaleiros cruéis, clérigos corrompidos e horrores que remetem à época.

Ao entrar no parque, os visitantes já são imersos na temática, com uma recepção no Imigradero ao estilo medieval. As áreas de Mistieri e Aribabiba concentram as principais atrações da temporada, incluindo:

– Masmorra (labirinto indoor em Mistieri): Um labirinto de tortura com cenas sangrentas, executores implacáveis e máquinas de morte medievais.

– Reinado de Cliff (labirinto indoor+outdoor em Aribabiba): O túnel de 300 metros, cenário da antiga fortaleza de Cliff XIV, agora dominado pelos horrores da praga que devastou o reino.

– Vale dos Amaldiçoados (passagem aberta em Mistieri): Um campo repleto de ossos e sofrimento, marcando o destino daqueles que sucumbiram à maldição.

Além das novas atrações, o evento conta com um grande elenco de 150 atores e dançarinos, caracterizados com figurinos e maquiagens temáticas, que se apresentam em um palco decorado especialmente para a ocasião.

Durante o dia, o show “O Último Paladino”, no Saloon, oferece uma narrativa familiar, enquanto à noite, o clima sombrio toma conta com apresentações que exploram o lado mais obscuro da história. O ponto alto da programação é a abertura oficial, às 18h30, que inclui uma cerimônia marcante e a já tradicional balada do horror.

Ingressos:

Os ingressos para a Hora do Horror 2024 estão disponíveis para compra antecipada no site oficial ([hopihari.com.br/calendario](https://hopihari.com.br/calendario)) ou pelo telefone (11) 4210-4000. Os valores começam em R$ 129,90, com opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Serviço:

– Data: 16/08 a 04/11/2024

– Horário: 11h às 20h30

– Ingressos e informações: hopihari.com.br/calendario ou (11) 4210-4000

– Preços: A partir de R$ 129,90

Sobre o Hopi Hari:

Localizado no interior de São Paulo, o Hopi Hari é um dos maiores parques temáticos da América Latina. Com 760 mil metros quadrados e mais de 40 atrações, incluindo a famosa montanha-russa de madeira Montezum, o parque recebe visitantes de mais de 250 cidades. Organizado em cinco regiões temáticas, Hopi Hari oferece entretenimento para toda a família em um cenário imersivo e divertido.

