Na última sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, a Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, foi palco de um dos casamentos mais esperados do ano: a união da apresentadora Sabrina Sato e do ator Nicolas Prattes.

Para a celebração, Sabrina Sato escolheu um vestido da marca francesa Chloé

com design assinado pela diretora criativa Chemena Kamali. Já Nicolas Prattes optou por um elegante smoking da tradicional marca de alfaiataria italiana Brunello Cucinelli. Ambas as marcas podem ser encontradas com exclusividade no Shopping Cidade Jardim e no Shops Jardins, respectivamente.

